12.02.2025, 12:46
Газа не хватает, электричество дорожает. Возможны ли возобновления россйских поставок и какие у нас перспективы?
Энергетический кризис обостряется
ФОТО: Jan Woitas / dpa / Scanpix
Европа вновь столкнулась с углубляющимся энергетическим кризисом. Цена на природный газ выросла до максимума последних двух лет, и это вызывает большую обеспокоенность у экспертов, пишет Delfi Ärileht.
Пережив трудности в прошлом — высокие цены на энергоносители, инфляционное давление и замедление экономического роста — Европа оказалась в ситуации, когда поставки природного газа сокращаются быстрее, чем это было бы разумно. По мере сокращения запасов растет необходимость поиска дополнительных поставок, но в настоящее время цены слишком высоки, чтобы сделать запасы на лето. Крупным энергетическим компаниям, таким как Uniper SE и Eni SpA, приходится выбирать между дорогостоящими закупками и вмешательством государства.
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