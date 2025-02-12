Газа не хватает, электричество дорожает. Возможны ли возобновления россйских поставок и какие у нас перспективы?

Пережив трудности в прошлом — высокие цены на энергоносители, инфляционное давление и замедление экономического роста — Европа оказалась в ситуации, когда поставки природного газа сокращаются быстрее, чем это было бы разумно. По мере сокращения запасов растет необходимость поиска дополнительных поставок, но в настоящее время цены слишком высоки, чтобы сделать запасы на лето. Крупным энергетическим компаниям, таким как Uniper SE и Eni SpA, приходится выбирать между дорогостоящими закупками и вмешательством государства.