И бесплатно покажут кино. Поголовное анкетирование, принудительные кинопоказы, тотальная цензура и минимум обвинительных приговоров — как происходила денацификация в британской зоне оккупации Германии

Механизм денацификации в британской зоне оккупации отличался своей сложностью и запутанностью. Как и в американской зоне, каждый взрослый немец должен был заполнить огромную анкету. Всего было заполнено 12 миллионов таких анкет.

Москва требует жертв

Правдивость заполнения удостоверяли своей подписью несколько человек, знавших анкетируемого. То есть, они выступали своего рода гарантами этой анкеты. Расчет был на устрашение: мол, увидев явную ложь в анкете коллеги, гарант испугается наказания за „покрывательство преступника“ и даст знать о фальсификации оккупационным властям.

Впрочем, страх британского возмездия существовал только поначалу. Очень быстро выяснилось, что англичане отнюдь не горят желанием покарать как можно больше бывших нацистов. Ведь они уже видели новую Германию в числе своих союзников по антибольшевистскому блоку.

Особенно лояльно прагматичные британцы относились к бывшим нацистским „фюрерам экономики“. Так, банкир Герман Абс, спонсировавший гитлеровскую партию НСДАП, в 1945 году был приговорен к 15 годам заключения. Однако, финансист просидел в тюрьме всего три месяца. А после освобождения сразу же был назначен советником британской оккупационной администрации по финансовой политике. И подобных примеров насчитывалось множество.

Что касается судопроизводства в британской зоне, то оно отличалось откровенным либерализмом. Подавляющее большинство попавших под люстрацию отделались денежными штрафами. Это наказание являлось чисто символическим. Ведь штрафы назначались в дойчмарках. А они к тому времени стоили немногим больше той бумаги, на которой печатались.

20 процентов „нацистских пособников“ все же лишились прежних постов. Но многие из них — лишь на время. Позднее они были восстановлены на службе или перемещены на другие должности. Реальные тюремные сроки получили менее 1 процента обвиняемых.