Оппозиция в Рийгикогу готовится вынести вотум недоверия премьер-министру Михалу

По слова председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, Кристен Михал проводит губительную для государства энергетическую политику, в связи с чем ухудшаются перспективы экономического развития Эстонии и благосостояние ее жителей, в то же время такая политика направлена на обслуживание интересов связанных с этой сферой предпринимателей.

„Реализация данного проекта приведет к дополнительной нагрузке на потребителей - более чем на два миллиарда евро, а по оценке комиссии по энергетике Академии наук, создаст значительные риски для надежности электроснабжения Эстонии. Это имеющее глобальное влияние решение было принято в узком кругу - тремя министрами, без учета программы развития энергетики и без привлечения к обсуждению предпринимателей и экспертов. Общественности не было представлено расчетов и обоснования принятия решения“, - сказал Лаатс.

По словам председателя фракции Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, правительство под руководством Кристена Михала последовательно принимает решения, которые ухудшают конкурентоспособность жителей и предприятий Эстонии.

„В этом году каждый житель Эстонии из-за повышения налогов потеряет месячную зарплату. Власть общается с народом свысока, игнорируя и обесценивая позиции, которые не совпадают с точкой зрения лидеров трех правящих партий. Качество управления премьер-министра ужасно и губительно для государства – решения принимаются узким кругом лиц и непрофессионально“, - сказал Сеэдер.

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме добавил, что Кристен Михал лгал о своей роли в принятии решений о финансировании обанкротившегося авиаперевозчика Nordica.

„Кристен Михал заявлял, что в должности министра климата он и тогдашнее правительство не одобряли очередных денежных вливаний в Nordicа, однако именно во время пребывания Михала в должности авиакомпании был выделен кредит в размере 1,5 миллиона евро, что стало возможным исключительно благодаря давлению Министерства климата, - отметил Хельме. - Кроме того, прошлым летом Михал инициировал поправку к закону, чтобы назначить Кейта Касеметса на пост государственного секретаря. Способ, которым премьер-министр назначил удобного ему человека на один из высших государственных постов, является неподобающим и ставит под сомнение независимость должности госсекретаря“

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