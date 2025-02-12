Рынок доставки посылок в Эстонии: объемы посылочных автоматов растут рекордными темпами, местные интернет-магазины все амбициознее выходят на зарубежные рынки

„За последние четыре года количество интернет-магазинов, отправляющих свои посылки за пределы Эстонии, почти утроилось. Это говорит о том, что в сложные времена на местном рынке компании ищут возможности для выхода на зарубежные рынки, чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать устойчивость бизнеса“, – отметил коммерческий директор DPD Eesti Янек Кивимурд.

В прошлом году был заказан рекордный объем посылок через посылочные автоматы

Для жителей Эстонии посылочные автоматы по-прежнему остаются самым предпочтительным способом получения интернет-заказов. По данным Союза электронной коммерции, 2024 год побил все предыдущие рекорды – через посылочные автоматы было доставлено 17 миллионов посылок, что на 14% больше, чем годом ранее, то есть на 2 миллиона больше.

„Для потребителей при выборе посылочного автомата важна скорость. Сегодня покупатели ожидают, что получат интернет-заказы уже на следующий рабочий день. Также они отдают предпочтение брендам, которые долго работают на рынке, а при выборе часто ориентируются на собственный или на опыт близких. Важна и удобность получения посылки – автомат должен находиться рядом, быть легко доступным и соответствовать маршруту передвижения человека“, – пояснил Кивимурд.

Колебания объемов посылок и рост расходов – главные вызовы для сектора

Одним из главных вызовов для всей индустрии доставки посылок остается колебание объемов отправлений и рост затрат. „В течение недели, например, разница между понедельничными и пятничными объемами посылок может достигать 20–40%. Это также создает сложность для компаний, занимающихся доставкой – как обеспечить максимально эффективную работу сервиса без снижения качества и при этом с оптимальными затратами“, – отмечает Кивимурд.

Существенных изменений в доле рынка не ожидается