Рынок доставки посылок в Эстонии: объемы посылочных автоматов растут рекордными темпами, местные интернет-магазины все амбициознее выходят на зарубежные рынки(2)
Рынок доставки посылок в Эстонии претерпевает значительные изменения, при этом рост отправлений за границу многократно превысил рост внутреннего объема. По словам коммерческого директора DPD Eesti Янека Кивимурда, с одной стороны, это свидетельствует о восстановлении эстонского экспорта, а с другой – о стремлении местных интернет-магазинов расширяться на европейский рынок.
„За последние четыре года количество интернет-магазинов, отправляющих свои посылки за пределы Эстонии, почти утроилось. Это говорит о том, что в сложные времена на местном рынке компании ищут возможности для выхода на зарубежные рынки, чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать устойчивость бизнеса“, – отметил коммерческий директор DPD Eesti Янек Кивимурд.
В прошлом году был заказан рекордный объем посылок через посылочные автоматы
Для жителей Эстонии посылочные автоматы по-прежнему остаются самым предпочтительным способом получения интернет-заказов. По данным Союза электронной коммерции, 2024 год побил все предыдущие рекорды – через посылочные автоматы было доставлено 17 миллионов посылок, что на 14% больше, чем годом ранее, то есть на 2 миллиона больше.
„Для потребителей при выборе посылочного автомата важна скорость. Сегодня покупатели ожидают, что получат интернет-заказы уже на следующий рабочий день. Также они отдают предпочтение брендам, которые долго работают на рынке, а при выборе часто ориентируются на собственный или на опыт близких. Важна и удобность получения посылки – автомат должен находиться рядом, быть легко доступным и соответствовать маршруту передвижения человека“, – пояснил Кивимурд.
Колебания объемов посылок и рост расходов – главные вызовы для сектора
Одним из главных вызовов для всей индустрии доставки посылок остается колебание объемов отправлений и рост затрат. „В течение недели, например, разница между понедельничными и пятничными объемами посылок может достигать 20–40%. Это также создает сложность для компаний, занимающихся доставкой – как обеспечить максимально эффективную работу сервиса без снижения качества и при этом с оптимальными затратами“, – отмечает Кивимурд.
Существенных изменений в доле рынка не ожидается
По состоянию на конец 2024 года доля рынка посылочных автоматов Omniva составляла 45%, Smartpost – 27%, а DPD увеличила свою долю до 26%. Доля Venipak достигла 2%. „Новые игроки на рынке могут повлиять как на местные, так и на международные и панбалтийские отправления, но значительных изменений в рыночных долях в ближайшее время не предвидится“, – прогнозирует Кивимурд.
Основные приоритеты на 2025 год – ориентация на клиента, устойчивость и эффективность
Смотря на 2025 год, Кивимурд выделяет основные направления – повышение клиенториентированности, устойчивости и эффективности. „Мы ожидаем, что количество компаний, выходящих со своим онлайн-бизнесом на международный уровень, продолжит расти, что положительно скажется на всей экономике Эстонии. Что касается роста потребительской уверенности, на который есть намеки, мы тоже надеемся на это, поскольку это оживило бы местную электронную коммерцию. Однако, каким окажется реальный эффект после всех налоговых изменений, остается открытым вопросом, и пока невозможно предсказать, как именно потребители изменят свое поведение“, – анализирует Кивимурд.