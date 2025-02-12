Половина работников сферы обслуживания в Эстонии сталкивалась с притеснениями или неподобающим поведением со стороны клиентов

При этом работник сферы обслуживания не должен быть ни свалкой для чужих эмоций, ни опытным психологом, обязанным справляться с любым состоянием человека, его психическими расстройствами или агрессией. В определенных ситуациях важно уметь защищаться и при необходимости даже позвать на помощь. Чаще же встречаются случаи, когда клиент устал, спешит или сам стал жертвой неприятного обращения в какой-то другой ситуации. Не имея возможности или не желая контролировать свое внутреннее состояние, он может выместить его на другом человеке. „Здесь важен вопрос: замечает ли работник сферы обслуживания эмоции клиента и знает ли, как действовать в ситуации, когда человек перед ним недоволен или агрессивен? Чаще всего людям просто нужно быть услышанными, понятыми и принятыми. Если же сам работник теряет душевное равновесие, конфликт, скорее всего, лишь усугубится. Людям важно ощущать, что их понимают и принимают. Иногда достаточно простых слов, которые это подтверждают, извинения, или просто внимательного выслушивания. Однако нельзя предполагать, что единичная ситуация обслуживания превратится в сеанс терапии. Человек ведь пришел за услугой или покупкой. Поэтому важно напомнить ему об этом и сосредоточить внимание на том, чего именно он хочет и чем ему можно помочь“, - сказал Кристиан Пуусильд.