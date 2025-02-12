Таллиннский Центр методики и компетенций обучил 410 учителей
Центр методики и компетенций (MEKK), действующий при Таллиннском Доме учителя, отмечает первую годовщину своей деятельности. За этот год 410 педагогов прошли обучение в 22 программах и тренингах, получив ценные практические и методические навыки для работы в условиях перехода на эстонский язык обучения.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин отметил значительную роль MEKK в том, что начальный этап перехода столичной системы образования на эстонский язык обучения, проходит успешно. „Переход на эстонский язык обучения – важнейший этап в развитии образовательной системы Таллинна, и вклад Центра методики и компетенций трудно переоценить, – подчеркнул вице-мэр. – Одним из главных вызовов для школ стало освоение и применение методики интегрированного предметно-языкового обучения. В этом вопросе MEKK стал незаменимым ресурсом, предоставляя педагогам не только необходимые знания, но и практическую поддержку. Благодарю команду центра за преданность делу и высокий профессионализм, впереди у MEKK еще много значимых достижений!“.
Руководитель MEKK Наталья Мялицына отметила, что первый год работы центра наглядно подтвердил высокую потребность учителей в постоянной практической поддержке в процессе перехода на эстонский язык обучения. „Наша главная задача – помочь педагогам уверенно преодолеть этот вызов, предоставляя им как методическую поддержку, так и практические решения, – подчеркнула Мялицына. – В 2025 году мы планируем расширить свою деятельность, охватив учителей разных предметных направлений, а также работников детских садов. Кроме того, мы намерены активнее вовлекать в процесс школьных руководителей и родителей, чтобы создать комплексную систему поддержки для всей столичной сферы образования“.
Основанный в феврале 2024 года при Таллиннском Доме учителя, Центр методики и компетенций оказывает всестороннюю поддержку педагогам и образовательным учреждениям в адаптации к преподаванию на эстонском языке в школах и детских садах столицы. Центр предоставляет практические инструменты, методические ресурсы и сопровождает учителей на каждом этапе процесса перехода.
MEKK фокусируется на трех ключевых направлениях: сотрудничество с городскими и государственными образовательными учреждениями, профессиональная подготовка учителей и поддержка специалистов, стремящихся изменить карьерный путь и начать работу в школах и детских садах.
В 2024 году центр уделил особое внимание поддержке воспитателей детских садов, учителей 1-х и 4-х классов, а также начинающих педагогов, помогая им внедрять интегрированное предметно-языковое обучение. Ключевым событием года стала конференция „Чему можно научиться у языкового погружения при переходе на эстонский язык обучения?“, организованная в сотрудничестве с Министерством образования и науки Эстонии и Институтом эстонского языка (EKI). Это мероприятие объединило ведущих образовательных экспертов и учителей, создав платформу для обмена опытом и лучшими практиками.
В 2025 году MEKK планирует еще активнее учитывать практические потребности педагогов, расширяя спектр тренингов и семинаров, чтобы обеспечить им уверенность в процессе перехода на эстонский язык обучения. В образовательные программы будут вовлечены не только учителя, но и директора школ, учебные руководители и родители, что позволит создать комплексную систему поддержки на всех уровнях. Новые обучающие программы будут посвящены интеграции эстонского языка в многокультурной школьной среде, развитию социально-эмоциональных компетенций, а также обучению на эстонском языке в различных дисциплинах.