Таллиннский Центр методики и компетенций обучил 410 учителей

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин отметил значительную роль MEKK в том, что начальный этап перехода столичной системы образования на эстонский язык обучения, проходит успешно. „Переход на эстонский язык обучения – важнейший этап в развитии образовательной системы Таллинна, и вклад Центра методики и компетенций трудно переоценить, – подчеркнул вице-мэр. – Одним из главных вызовов для школ стало освоение и применение методики интегрированного предметно-языкового обучения. В этом вопросе MEKK стал незаменимым ресурсом, предоставляя педагогам не только необходимые знания, но и практическую поддержку. Благодарю команду центра за преданность делу и высокий профессионализм, впереди у MEKK еще много значимых достижений!“.

Руководитель MEKK Наталья Мялицына отметила, что первый год работы центра наглядно подтвердил высокую потребность учителей в постоянной практической поддержке в процессе перехода на эстонский язык обучения. „Наша главная задача – помочь педагогам уверенно преодолеть этот вызов, предоставляя им как методическую поддержку, так и практические решения, – подчеркнула Мялицына. – В 2025 году мы планируем расширить свою деятельность, охватив учителей разных предметных направлений, а также работников детских садов. Кроме того, мы намерены активнее вовлекать в процесс школьных руководителей и родителей, чтобы создать комплексную систему поддержки для всей столичной сферы образования“.

Основанный в феврале 2024 года при Таллиннском Доме учителя, Центр методики и компетенций оказывает всестороннюю поддержку педагогам и образовательным учреждениям в адаптации к преподаванию на эстонском языке в школах и детских садах столицы. Центр предоставляет практические инструменты, методические ресурсы и сопровождает учителей на каждом этапе процесса перехода.