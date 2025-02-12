Рекордное число студентов-медиков и парамедиков пройдут практику в Ляэне-Таллиннской центральной больнице

Молодые люди пройдут практику в разных отделениях Женской клиники, Клиники сестринского ухода, Хирургической клиники, Клиники внутренних болезней, Клиники анестезиологии и интенсивной терапии, а также Клиники неврологии и психиатрии. В отличие от предыдущих лет, в этом году появилась также возможность пройти практику в стоматологической клинике и аптеке.

На практику в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу студенты-медики и парамедики поступили из Таллиннской Высшей школы здравоохранения, кафедры физиотерапии Тартуского университета, Тартуской высшей школы здравоохранения и Сил обороны Эстонии.

„Интерес к возможностям прохождения практики в нашей больнице растет из года в год. В 2024 году практику в больнице прошел 341 человек, к концу 2025 года мы надеемся это число увеличить еще больше“, — отметила руководитель отдела персонала Ляэне-Таллиннской центральной больницы Сирет Юргенсон.

По ее словам, столь большое число практикантов свидетельствует не только о растущем интересе студентов, но и о способности и готовности персонала больницы поделиться своими знаниями и умениями с новыми людьми. „Рекордное число практикантов говорит о том, что мотивация к обучению новых сотрудников в Ляэне-Таллиннской центральной больнице постоянно растет. Наши наставники готовы внести значимый вклад в развитие будущих специалистов“, — добавила она.

Продолжительность практики варьируется в зависимости от выбранной специальности и будет составлять от двух недель до четырех месяцев. Непосредственно перед началом работы в отделениях разных клиник все студенты проходят курс по охране труда и обучение по профилактике инфекций в медицинском учреждении.

Ляэне-Таллиннская центральная больница создана в 2001 году в результате слияния больниц „Меремеэсте“ и „Мериметса“, Пелгулиннаской, Ныммеской, Пелгулиннаского родильного дома, Вяйке-Ыйсмяэской и Мустамяэской поликлиник.

В штате клиники Lääne-Tallinna Keskhaigla, стационар которой рассчитан на 500 мест, около 1700 человек. В структуре многопрофильного медицинского учреждения несколько клиник: клиники внутренних и нервных болезней, психиатрический центр, стоматологическая, инфекционная, патронажная клиники и другие подразделения. Психиатрический центр помимо стандартной помощи соответствующего профиля предоставляет возможность стать участником программы по заместительной терапии для опиатозависимых.

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