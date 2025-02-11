Новости Эстонии
11.02.2025, 08:26

В Рийгикогу пройдет ежегодное обсуждение внешней политики

 
Маргус Цахкна
Маргус Цахкна
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сегодня, 11 февраля, на пленарном заседании Рийгикогу пройдет обсуждение внешней политики в качестве вопроса государственной важности. С годовыми докладами выступят министр иностранных дел Маргус Цахкна и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

В ходе инициированного комиссией по иностранным делам обсуждения каждый депутат Рийгикогу сможет задать докладчикам в общей сложности два вопроса. После докладов и ответов на вопросы начнутся прения, в которых смогут участвовать все депутаты Рийгикогу.

Заседание начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу. Прямую трансляцию также будет вести телеканал ETV2.

Ежегодные дебаты в Рийгикогу на тему внешней политики проводятся на протяжении более 30 лет. Первое обсуждение внешней политики прошло на пленарном заседании Рийгикогу 17 февраля 1994 года.

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