В Рийгикогу пройдет ежегодное обсуждение внешней политики

В ходе инициированного комиссией по иностранным делам обсуждения каждый депутат Рийгикогу сможет задать докладчикам в общей сложности два вопроса. После докладов и ответов на вопросы начнутся прения, в которых смогут участвовать все депутаты Рийгикогу.

Заседание начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу . Прямую трансляцию также будет вести телеканал ETV2.

Ежегодные дебаты в Рийгикогу на тему внешней политики проводятся на протяжении более 30 лет. Первое обсуждение внешней политики прошло на пленарном заседании Рийгикогу 17 февраля 1994 года.

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