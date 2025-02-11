Правда ли, что ко Дню памяти жертв Холокоста в Польше появились плакаты против визита Зеленского в Освенцим?

Прокремлёвские Telegram-каналы, отмечая повсеместное недовольство поляков приездом Зеленского, использовали в качестве доказательства фотографию с листовками, якобы развешанными в неназванном польском городе. Судя по снимку, четыре одинаковых плаката висят на пробковой доске с объявлениями. На этих постерах размещён портрет Зеленского и подпись на польском языке, которая в переводе гласит: „Место нацистов в мусорке, а не в Аушвице“. Помимо листовок, в верхней части доски видна надпись „Zakaz palenia“ („Курение запрещено“) и реклама массажного кабинета в правом нижнем углу.

Российских официальных лиц на мероприятие не пригласили — директор музея в Освенциме пояснил, что это решение вызвано продолжающимся вторжением РФ в Украину. До 2022 года представители Москвы регулярно участвовали в церемонии, хоть и критиковали организаторов за „искажение истории“. Президент России Владимир Путин, комментируя решение, принятое в 2025 году руководством мемориального музея в Освенциме, назвал его странным и отметил, что при этом приглашение получили люди, которые „избрали своим героем Бандеру и рукоплещут бывшим солдатам СС“.

27 января, в день 80-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, по Сети распространились сообщения: якобы поляки развесили плакаты с портретом президента Украины Владимира Зеленского и подписью „Место нациста в мусорке, а не в Аушвице“. Утверждалось, что подобные постеры висят по всей Польше, а недовольство связано с приглашением политика на мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Холокоста .Новость опубликовали, в частности, Telegram-каналы „ Украина.ру “ (136 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Шейх Тамир “ (127 000), „ Денаzификация Украины “ (50 000) и „ Дневник десантника “ (37 000).

Несмотря на то что все четыре листовки расположены в хаотичном порядке, сами постеры выглядят абсолютно одинаково. Плакаты размещены на неровной поверхности, но на них нет характерных теней и деформаций. Неестественность особенно заметна в сравнении с рекламой массажного кабинета: она освещена менее равномерно, а углы листа загнуты. Помимо этого, кнопки, которыми якобы прикреплены листовки с Зеленским, во всех четырёх случаях расположены на одном и том же расстоянии от углов постера.

Всё это свидетельствует о том, что листовку с портретом украинского президента, судя по всему, обработали в фоторедакторе, затем скопировали ее и вставили еще в трёх других местах. Сервис Forensically, помогающий выявить следы цифровых манипуляций с изображениями, показывает, что на вирусной картинке есть следы клонирования. При этом анализ не выявил значительных аномалий при рассмотрении нижнего левого плаката: это говорит о том, что его могли повесить на доску, а впоследствии размножили при редактировании фото.

Хотя Telegram-каналы сообщают о появлении подобных плакатов по всей Польше, „Проверено“ не обнаружило в открытых источниках других снимков с этими листовками. Более того, о такой акции протеста не сообщается ни в одном авторитетном польском или украинском источнике. Фотография начала расходиться по Сети вечером 27 января, то есть уже после начала памятных мероприятий в Освенциме, на которых присутствовал президент Украины. Если бы жители Польши были против его прибытия, то, скорее всего, они бы выразили недовольство ранее и уже тогда появились бы соответствующие свидетельства. В целом не удалось найти информации о каких-либо массовых выступлениях поляков против приездов украинского лидера, хотя он часто посещает страну с официальными визитами (только за первый месяц 2025 года их было два, 15 и 27 января).