Грузинский центральный защитник вернулся в нарвский „Транс“. „Рад вернуться в Нарву“

„Рад вернуться в Нарву — у меня остались хорошие воспоминания о прошлом сезоне. К сожалению, мое возвращение получилось непростым из-за травмы в игре с „Пайде“, но сейчас я в порядке и готов выкладываться на 1000%“, — заявил Бурджанадзе в интервью клубному сайту.

Защитник отметил, что в команде появилось много новых игроков, которых он назвал отличными людьми и сильными футболистами. Он также подчеркнул профессионализм нового тренерского штаба: „Мы учимся у них каждый день. Мы едины, как семья, и поддерживаем друг друга — без этого никуда. Постараемся делать каждую игру лучше“.

В завершение он обратился к болельщикам: „Приходите на матчи, ваша поддержка очень важна!“

В прошлом сезоне 26-летний защитник провел в высшей лиге чемпионата Эстонии 31 матч и отметился тремя результативными передачами.

Вернуть Бурджанадзе в состав было желанием нового главного тренера „Транса“ Романа Кожуховского. „Рад, что Шалва остается в команде. Узнав о такой возможности, сразу сказал руководству, что он нам нужен. У него много сильных качеств, он универсален в защите и не требует адаптации — отлично знает лигу“, — пояснил Кожуховский.

Ранее „Транс“ объявил о подписании контрактов с 20-летним эстонским защитником Александром Филатовым и 26-летним украинским защитником Дмитрием Бондарем. Кроме того, клуб заключил соглашение с португальским полузащитником Афонсу Коррейей, а воспитанник нарвского „Транса“ Никита Балябкин подписал свой первый профессиональный контракт.

Чемпионат Эстонии по футболу 2024 года начнется 28 февраля. Первый тур откроется захватывающим матчем между действующим чемпионом страны „Левадией“ и вернувшейся в Премиум-лигу после годичного перерыва командой „Харью“, который пройдет на стадионе „Спортлэнд Арена“ в Таллинне.