ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1083-й день) | МИД РФ заявляет, что Россия не получала „конкретных предложений“ о переговорах — даже об их начале
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Москва заявляет, что пока не получала „конкретных предложений“ о начале переговоров
Появляющиеся на Западе и в Украине заявления о скором начале переговоров нужно воспринимать как „разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций“, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что для начала процесса заявления о переговорах должны сопровождаться „практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии“.
„Конкретные предложения такого характера пока не поступали“, — сказал Галузин.
Он в очередной раз заверил, что Россия „остается открытой к диалогу“ и хочет добиться „окончательного урегулирования кризиса“. По словам Галузина, для этого необходимо „искоренить его первопричины“, в числе которых он назвал расширение НАТО и „попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины“.
Президент США Дональд Трамп, называющий одной из приоритетных целей своей внешней политики прекращение российско-украинской войны, с момента вступления в должность регулярно говорит, что непубличные переговоры с Москвой и Киевом уже идут — и идут „хорошо“. В Москве указывают на „поспешность“ таких заявлений.
9 февраля Трамп заявил, что в переговорах о завершении войны есть „прогресс“. Он подчеркнул, что США поддерживают контакты и с Украиной, и с Россией. За день до этого Трамп сказал, что уже разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не уточнил, о чем конкретно они говорили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг факт такого разговора.
Немецкие политики исключают скорое вступление Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц и наиболее вероятный будущий канцлер, лидер партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц сошлись во мнении, что Украина в ближайшее время не будет членом НАТО.
Тема Украины поднималась на предвыборных дебатах (23 февраля в Германии состоятся парламентские выборы). Шольц заявил, что вступление Киева в НАТО „не произойдет в ближайшее время“, сославшись на позицию США, которые не готовы видеть Украину в альянсе.
Мерц, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Украина не может присоединиться к альянсу, „потому что НАТО не принимает членов, которые находятся в состоянии войны“. Он не уточнил, что думает о возможности вступления Украины в альянс после окончания боевых действий.
Шольц также в очередной раз заявил, что исключает поставки Украине ракет Taurus. Мерц, в свою очередь, выступил за поставки, подчеркнув, что его позиция по этому вопросу „никогда не менялась“. Оба политика выразили надежду на мирные переговоры на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.
Politico сообщил о планах европейских стран захватывать танкеры с российской нефтью
Источник: Politico
Европейские страны ведут переговоры о масштабных захватах танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Для этого разрабатываются юридические основания. Об этом сообщил Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
Среди обсуждаемых предложений — использование международного права для захвата судов по экологическим или антипиратским основаниям. В другом случае страны могли бы действовать самостоятельно, опираясь на национальные законы для захвата большего количества судов.
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, около половины российской нефти, подпадающей под санкции, проходит через Финский залив. Он отметил, что есть случаи обрывов подводных кабелей в Балтийском море и экологические угрозы, связанные с прохождением танкеров.
„Теперь вопрос в том, что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем заблокировать все море, но можем контролировать больше. Есть много возможностей“, — сказал он.
По словам опрошенных изданием экспертов и юристов, реализация этих планов вряд ли будет простой. Они считают, что это повлечет за собой ответные меры России, высокие финансовые затраты и обременительную логистику.
Руководитель российско-европейского направления в Центре исследований энергетики и чистого воздуха Айзек Леви заявил, что в 2024 году из портов Балтики вышло 348 судов теневого флота, что составляет 40% от общего объема продаж нефти в России.
155-я бригада ВСУ столкнулась с массовым дезертирством, но восстановила боеспособность и защищает Покровск. Фотографии
Источник: Meduza
155-я отдельная механизированная бригада ВСУ, носящая имя Анны Киевской, прошла обучение во Франции и получала французские вооружения. В конце 2024 года украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что из 155-й бригады, не вступая в бой, дезертировали 1700 военных, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. Власти Франции информацию о нескольких десятках дезертиров подтвердили. В ВСУ также признали факты дезертирства. Бутусов утверждал, что недавно сформированную 155-ю бригаду отправили воевать на покровское направление, где наступают войска РФ, не обеспечив дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, а затем еще и сняли с должностей ее руководство, оставив без управления. В начале февраля украинский ТСН опубликовал репортаж, в котором утверждалось, что 155-я бригада восстановила боеспособность и обороняет Покровск. „У нас люди ушли еще с полигона. Люди уходили во Франции. Люди шли, когда мы пересекали границу с Польшей, когда мы возвращались из Франции. Но когда бригада встала в районе выполнения задач, здесь остались сознательные“, — заявил украинским журналистам командир батареи 155-й бригады Петр. Meduza публикует фотографии бойцов.
В Украине продолжаются взрывы у ТЦК (это аналог военкоматов). В их организации обвиняют российские спецслужбы Журналисты выяснили, что для вербовки исполнителей создана сеть телеграм-каналов
Источник: Texty
В Украине с начала февраля 2025 года произошли три взрыва рядом с ТЦК (территориальными центрами комплектования, аналог военкоматов): в Павлограде Днепропетровской области, в Ровно и в Каменце-Подольском. По словам представителей полиции и Службы безопасности Украины, с начала 2024 года установлены 497 человек, причастных к подготовке таких взрывов, поджогам машин и покушениям на сотрудников ТЦК и полицейских. Всех их завербовали российские спецслужбы, утверждают украинские силовики.
Корреспонденты издания Texty вступили в контакт с одним таким вербовщиком. Адрес неизвестного телеграм-канала журналисты обнаружили на стене подземного перехода в Киеве. Канал рассказывал о принудительной мобилизации в Украине, а также о „сопротивлении“: расклейке листовок против мобилизации, взрыве в ТЦК в Ровно, убийстве военного в Полтавской области.
Затем в канале появился пост, в котором прямо указывались суммы вознаграждения за передачу личных данных сотрудников ТЦК, за поджог машин и здания ТЦК, а также за убийство военного.
Администратор канала в переписке с журналистами особенно тщательно расспрашивал их о том, умеют ли они управлять дронами, имеют ли доступ к ним или их деталям. Затем предложил начать с „простейших проектов“ — размещения граффити с рекламой канала. За каждую надпись предлагалась награда в 250 гривен. Фотографии для отчета надо было делать через специальное приложение, которое автоматически геолоцирует снимки.
Журналисты выявили целую сеть аналогичных телеграм-каналов: центральный примерно с пятью тысячами подписчиков и региональные (почти во всех областных центрах Украины) с несколькими сотнями подписчиков каждый.
Администратор одного из них подчеркивал, что он сам из Украины, а Россия не имеет к его каналу никакого отношения. „Я это делаю для собственных детей, чтоб они жили в нормальной стране“, — написал он. Этим идеологическая составляющая исчерпывалась. Главной мотивацией были деньги. При этом администратор не возражал против того, чтобы нанесением граффити и расклейкой листовок занимались несовершеннолетние.