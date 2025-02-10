155-я отдельная механизированная бригада ВСУ, носящая имя Анны Киевской, прошла обучение во Франции и получала французские вооружения. В конце 2024 года украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что из 155-й бригады, не вступая в бой, дезертировали 1700 военных, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. Власти Франции информацию о нескольких десятках дезертиров подтвердили. В ВСУ также признали факты дезертирства. Бутусов утверждал, что недавно сформированную 155-ю бригаду отправили воевать на покровское направление, где наступают войска РФ, не обеспечив дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, а затем еще и сняли с должностей ее руководство, оставив без управления. В начале февраля украинский ТСН опубликовал репортаж, в котором утверждалось, что 155-я бригада восстановила боеспособность и обороняет Покровск. „У нас люди ушли еще с полигона. Люди уходили во Франции. Люди шли, когда мы пересекали границу с Польшей, когда мы возвращались из Франции. Но когда бригада встала в районе выполнения задач, здесь остались сознательные“, — заявил украинским журналистам командир батареи 155-й бригады Петр. Meduza публикует фотографии бойцов.