Правовая комиссия поддерживает изменение Закона о церквях и приходах. Коваленко-Кылварт: Православная церковь в Эстонии не нарушала закон
Правовая комиссия Рийгикогу направила пленарному заседанию на первое чтение законопроект, который в числе прочего призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды и ненависти.
По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, за каждым закреплено и останется закрепленным право на свободу вероисповедания. Целью закона ни в коем случае не является запретить какие-либо верования или препятствовать богослужениям. Но, по его словам, законодатель должен учитывать аспекты, угрожающие безопасности общества и государства, в том числе и возможность того, что враждебное иностранное государство или организация могут использовать религиозные организации против Эстонии.
„Законопроект уточнит требования в отношении деятельности религиозных объединений и управления ими, чтобы таким образом препятствовать враждебной деятельности по оказанию влияния и распространению дезинформации. Коротко говоря, необходимо пресечь связи с институтами и духовными лидерами иностранных государств, если они представляют угрозу безопасности Эстонского государства, поддерживают военную агрессию или противоречат международному праву“, – пояснил Ханимяги.
По словам заместителя председателя комиссии Анастасии Коваленко-Кылварт, речь идет о замещающей деятельности. „Действующий закон позволяет отказывать во внесении религиозного объединения в регистр или прекращать действие записи, если деятельность этого объединения представляет собой угрозу для общественного порядка, здоровья, нравственности или прав и свобод других людей. Православная церковь в Эстонии не нарушала закон и не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев, ввиду чего противоправную деятельность пытаются создать искусственно путем изменения закона“.
Также, по словам Коваленко-Кылварт, представленный в пояснительной записке анализ о соответствии законопроекта Конституции оставляет желать лучшего; из него неясно, были ли рассмотрены иные меры, обременяющие конституционные права в меньшей степени.
Согласно законопроекту, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут находиться под руководством находящегося в иностранном государстве руководящего органа, религиозного центра, духовного лидера или объединения, равно как и зависеть от них экономически или посредством устава, если вышеперечисленные представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонского государства. Подобной связи не может быть и с лицом или институтом, которые призывают к войне, террористическим актам или насилию или поддерживают военную агрессию.
Законопроект также уточняет, кто может служить в Эстонии в качестве духовного лица. Духовным лицом не может быть человек, понесший наказание за преступление или лишенный права на проживание или нахождение в Эстонии. Помимо этого, уточняются требования в отношении устава религиозного объединения. Церкви и приходы, которым необходимо привести устав и принципы деятельности в соответствие с законом, имеют на это два месяца с момента вступления закона в силу.
В заседании приняли участие и представили законопроект министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и советники Министерства внутренних дел Ринго Рингвеэ, Эрик Салумяэ и Лийна Пелло.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 19 февраля.