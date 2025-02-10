Правовая комиссия поддерживает изменение Закона о церквях и приходах. Коваленко-Кылварт: Православная церковь в Эстонии не нарушала закон

По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги, за каждым закреплено и останется закрепленным право на свободу вероисповедания. Целью закона ни в коем случае не является запретить какие-либо верования или препятствовать богослужениям. Но, по его словам, законодатель должен учитывать аспекты, угрожающие безопасности общества и государства, в том числе и возможность того, что враждебное иностранное государство или организация могут использовать религиозные организации против Эстонии.

„Законопроект уточнит требования в отношении деятельности религиозных объединений и управления ими, чтобы таким образом препятствовать враждебной деятельности по оказанию влияния и распространению дезинформации. Коротко говоря, необходимо пресечь связи с институтами и духовными лидерами иностранных государств, если они представляют угрозу безопасности Эстонского государства, поддерживают военную агрессию или противоречат международному праву“, – пояснил Ханимяги.

По словам заместителя председателя комиссии Анастасии Коваленко-Кылварт, речь идет о замещающей деятельности. „Действующий закон позволяет отказывать во внесении религиозного объединения в регистр или прекращать действие записи, если деятельность этого объединения представляет собой угрозу для общественного порядка, здоровья, нравственности или прав и свобод других людей. Православная церковь в Эстонии не нарушала закон и не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев, ввиду чего противоправную деятельность пытаются создать искусственно путем изменения закона“.

Также, по словам Коваленко-Кылварт, представленный в пояснительной записке анализ о соответствии законопроекта Конституции оставляет желать лучшего; из него неясно, были ли рассмотрены иные меры, обременяющие конституционные права в меньшей степени.