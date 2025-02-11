Новости Эстонии
11.02.2025, 07:00

ВИДЕО | Центристской партии дали взятку, а город сделал скидку для Porto Franco? Кылварт рассказал, как центристы будут жить дальше

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большое интервью

Государственный суд признал Центристскую партию виновной в коррупции по делу о Porto Franco. Партия должна выплатить штраф в миллион евро. Председатель политической силы Михаил Кылварт в интервью RusDelfi рассказал, как они будут восстанавливать репутацию и побеждать на выборах. Смотрите видео!

Таймкоды:

2:35 Какова роль мэра Михаила Кылварта в этом деле?

3:30 „К вам приходит бизнесмен и говорит: я вам жертвую деньги, вы мне делаете скидку?“

7 30 Мэр встретился с застройщиком, после этого цена за сервитут была снижена, и Тедер пожертвовал партии 120 000 евро?

9:10 „Корб встречался со мной регулярно“

11:33 Кылварт отвечает на критику Евгения Осиновского

13:00 „Соцдемы и Осиновский напросились в коалицию, когда о Porto Franco уже было известно“

15:00 Кылварт отвечает на критику Юри Ратаса

18:20 Ратас переписал имущество на жену в 2021 году. Почему?

24:35 Сколько составит бюджет на предвыборную кампанию? „У нас нет этого бюджета. Может, его не будет“

28:00 „Мы живем в подобной ситуации последние 20 лет“

Государство обязало Центристскую партию выплатить миллионный штраф. Финансовое положение партии и без того плачевное: крупные спонсоры ушли, а новых найти не удалось. В результате на выборах в Европарламент бюджет кампании составил около 50 тысяч евро, тогда как другие партии потратили от 200 000 до 1 миллиона евро.

Помимо финансовых трудностей, возникли и репутационные. Партию осудили в уголовном порядке уже в третий раз — это рекорд среди политических сил страны. Конкуренты предлагают урезать государственное финансирование центристов или вовсе игнорировать их на всех уровнях. Например, Eesti 200 исключает возможность коалиции с Центристской партией после муниципальных выборов именно из-за коррупционного дела.

Как вышло, что цену на сервитут для Porto Franco снизили, а мэр города об этом не знал? Договаривался ли осужденный Михаил Корб с Кылвартом об этой сделке? Правда ли, что партии перечислили 120 000 евро, и после этого процесс утверждения платы за сервитут ускорился? Михаил Кылварт упоминается в судебном решении 39 раз, но суд не предъявил к нему никаких претензий: он не виновен и даже не был подозреваемым.

Однако скандалы вокруг партии не мешают Михаилу Кылварту ставить амбициозные цели: он намерен победить в столице единолично, ведь договариваться с кем-либо будет сложно. Смотрите видеоинтервью с лидером Центристской партии, где он рассказал о своем участии в деле Porto Franco, ответил на обвинения политических оппонентов и выразил надежду, что партийное руководство не окажется перед необходимостью закладывать имущество для погашения штрафов.

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