Кино в самом чистом виде: чем новый „Бэмби“ отличается от „Короля-льва“?

Французский режиссёр Мишель Фесслер переснял классическую историю про Бэмби. Переснял в виде фильма. Но не так, как сейчас модно, не так, как переснимают, например, „Короля-льва“ и прочие истории из той же франшизы, где зверей очень похоже, очень натурально, но всё-таки рисуют на компьютере. Нет. Фесслер пошёл другим путём.

Фесслер снял настоящих животных в более-менее естественной для них остановке. У него настоящие живые олени прыгают по настоящему лесу. У него присутствует друг Бэмби, ворон. У него настоящие барсуки, еноты и насекомые. Настоящие люди, кем, конечно, никого не удивишь, и настоящие собаки.

При этом они не играют никаких ролей. Ну а как ты заставишь настоящих оленей выполнять какие-либо постановочные действия? Или ворона? Уж не говоря про енота. Что делает Фесслер? Фесслер просто снимает животных, как они ходят, бегают, пьют воду, смотрят на солнце, спасаются от опасности и так далее, и накладывает на всё это закадровый рассказ. Фильм озвучивает лично Милен Фармер, которая титаническими усилиями удерживается от пения, и просто рассказывает нам историю. Ту самую оригинальную, которую написал Феликс Зальтен.

И получается довольно удивительная штука, на примере которой можно порассуждать как об условности кинематографа, о главенствующей роли приёмов, так и – шире – на философские темы восприятия действительности в целом. Грубо говоря, мы видим, как оленёнок идёт куда-то, на водопой или просто куда-то, неважно куда. Какие могут быть дела у оленя? Поесть, попить, размножиться – последнее для Бэмби в силу возраста пока не актуально. Так вот, он идёт, а Милен Фармер нам за кадром рассказывает, куда он идёт, как он воспринимает прекрасный лес и его обитателей, как он рад встрече со своим другом вороном, которого нам, натурально, тут же тоже показывают – он сидит на ветке и каркает. А Милен Фармер своим вкрадчивым голосом говорит о том, что и ворон тоже рад видеть Бэмби – и так далее.