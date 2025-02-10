Кино в самом чистом виде: чем новый „Бэмби“ отличается от „Короля-льва“?
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел новое кино „Бэмби“. Чем оно отличается от других фильмов про животных и почему его стоит посмотреть?
Французский режиссёр Мишель Фесслер переснял классическую историю про Бэмби. Переснял в виде фильма. Но не так, как сейчас модно, не так, как переснимают, например, „Короля-льва“ и прочие истории из той же франшизы, где зверей очень похоже, очень натурально, но всё-таки рисуют на компьютере. Нет. Фесслер пошёл другим путём.
Фесслер снял настоящих животных в более-менее естественной для них остановке. У него настоящие живые олени прыгают по настоящему лесу. У него присутствует друг Бэмби, ворон. У него настоящие барсуки, еноты и насекомые. Настоящие люди, кем, конечно, никого не удивишь, и настоящие собаки.
При этом они не играют никаких ролей. Ну а как ты заставишь настоящих оленей выполнять какие-либо постановочные действия? Или ворона? Уж не говоря про енота. Что делает Фесслер? Фесслер просто снимает животных, как они ходят, бегают, пьют воду, смотрят на солнце, спасаются от опасности и так далее, и накладывает на всё это закадровый рассказ. Фильм озвучивает лично Милен Фармер, которая титаническими усилиями удерживается от пения, и просто рассказывает нам историю. Ту самую оригинальную, которую написал Феликс Зальтен.
И получается довольно удивительная штука, на примере которой можно порассуждать как об условности кинематографа, о главенствующей роли приёмов, так и – шире – на философские темы восприятия действительности в целом. Грубо говоря, мы видим, как оленёнок идёт куда-то, на водопой или просто куда-то, неважно куда. Какие могут быть дела у оленя? Поесть, попить, размножиться – последнее для Бэмби в силу возраста пока не актуально. Так вот, он идёт, а Милен Фармер нам за кадром рассказывает, куда он идёт, как он воспринимает прекрасный лес и его обитателей, как он рад встрече со своим другом вороном, которого нам, натурально, тут же тоже показывают – он сидит на ветке и каркает. А Милен Фармер своим вкрадчивым голосом говорит о том, что и ворон тоже рад видеть Бэмби – и так далее.
По сути, нам просто читают книжку и показывают относительно с ней связанные иллюстративные картинки с животными. То есть, это кино в самом чистом виде, в том виде, в котором его изобрели братья Люмьер, в котором ему учат в специальных учебных заведениях. Закадровый текст, не монтаж, здесь определяет наше восприятие картинки. Если бы та же Милен Фармер сказала бы нам, что ворон сидит на этой ветке, чтобы сдать Бэмби охотникам, мы бы тоже поверили. Потому что ворон ничего не делает, он нормальный ворон, он просто сидит. Это Фесслер наделяет его каким-то там характером и намерениями, притом делает он это при помощи самого простого из возможных приёмов – рассказывания, называния вещей.
Это как будто такое возвращение к истокам, может быть, таким и должен быть фильм для самых маленьких детей. Им показывают животных и рассказывают историю, а уже связи между изображением и текстом достраивает само детское воображение.
Единственный раз Кесслер пытается как-то вмешаться в жизнь животных, когда вешает на куст петлю, символизирующую коварные ловушки коварных людей. Получается довольно зловеще, но всё в тех же нехитрых визуальных рамках простейших решений. Иногда интересно почувствовать себя немножко первобытным человеком, если уж ребёнком не получается.