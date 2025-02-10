ГРАФИК | Во вторник цены на электроэнергию взлетят до небес. Читайте, в какие именно часы и при чем тут десинхронизация

В последний раз цены на электроэнергию были такими высокими 11 декабря, когда средняя дневная цена на электроэнергию составляла 223,47 евро. В 2024 году было всего пять дней, когда цена на электроэнергию была выше завтрашней.

Электроэнергия будет дороже всего завтра с 6 до 7 утра и с 6 до 7 вечера, когда мегаватт-час будет стоить 340 евро. Самое дешевое время для потребления электроэнергии — с 4 до 5 утра, когда биржевая цена составит 52,36 евро.

В то время как в Литве и Латвии электроэнергия стоит в любое время суток точно так же, как и в Эстонии, в Финляндии средняя дневная цена составляет 41,48 евро, а в Польше — 128,92 евро.

Хотя основной причиной самой высокой цены на электроэнергию в этом году является недостаточность силы ветра в странах Балтии (согласно прогнозу, завтра ветряные турбины Литвы и Эстонии будут работать в среднем менее чем на 10 процентов мощности), на цену повляла и произошедшая в выходные десинхронизация.

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