„От Петерсона угрозы больше!“ Нарвитянин с серым паспортом не может получить эстонское гражданство

ФОТО: Delfi Meedia
Нарвитянин Игорь (полное имя редакции известно), который собирался участвовать в местных выборах и активно выражает гражданскую позицию, связанную с осуждением российской агрессии, продвигая идеи, которые транслирует эстонское государство, не может получить гражданство ЭР, несмотря на предпринятые в этом направлении шаги.
Игорь (52) - лицо без гражданства, обладатель „серого“ паспорта. Его прошлое не было идеальным, и много лет назад он имел проблемы с законом. Но за последние 15 лет он изменился, повзрослел, нашел свое место в жизни, определился с гражданской позицией и решил подать ходатайство на получение эстонского гражданства.
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