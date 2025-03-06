„Я пошел сдавать язык для получения гражданства в 2014 году, сразу после крымских событий. Тогда я сразу сделал свой выбор: я хочу стать гражданином ЭР“
„Я пошел сдавать язык для получения гражданства в 2014 году, сразу после крымских событий. Тогда я сразу сделал свой выбор: я хочу стать гражданином ЭР“
ФОТО: Delfi Meedia
Новости Эстонии
06.03.2025, 07:00

„От Петерсона угрозы больше!“ Нарвитянин с серым паспортом не может получить эстонское гражданство

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Нарвитянин Игорь (полное имя редакции известно), который собирался участвовать в местных выборах и активно выражает гражданскую позицию, связанную с осуждением российской агрессии, продвигая идеи, которые транслирует эстонское государство, не может получить гражданство ЭР, несмотря на предпринятые в этом направлении шаги.

Игорь (52) - лицо без гражданства, обладатель „серого“ паспорта. Его прошлое не было идеальным, и много лет назад он имел проблемы с законом. Но за последние 15 лет он изменился, повзрослел, нашел свое место в жизни, определился с гражданской позицией и решил подать ходатайство на получение эстонского гражданства.

К сожалению, просто сдать экзамен на требуемую языковую категорию и знание Конституции оказалось недостаточным. В гражданстве Департамент полиции и погранохраны (PPA) ему не отказывает. Но продлевает срок ходатайства. Игорь с аргументами PPA не согласен, и даже решил попытаться опротестовать это в суде.

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