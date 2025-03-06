Лояльный государству активный нарвитянин не может получить эстонское гражданство. Он неправильно трактует закон?

Игорь (52) - лицо без гражданства, обладатель „серого“ паспорта. Его прошлое не было идеальным, и много лет назад он имел проблемы с законом. Но за последние 15 лет он изменился, повзрослел, нашел свое место в жизни, определился с гражданской позицией и решил подать ходатайство на получение эстонского гражданства.