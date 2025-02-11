Новости Эстонии
11.02.2025, 07:40

„Если так пойдет и дальше, то через 60 лет Эстония потеряет 167 тысяч жителей“. Что не так с нашей политикой в сфере рождаемости?

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Отвечают Департамент статистики и Министерство социальных дел
Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Численность населения Эстонии на 1 января 2025 года составила 1 369 285 человек – на 5402 человека меньше, чем в прошлом году. По прогнозам, в будущем демографическая ситуация будет только ухудшаться.

Если прогнозы сбудутся, то через 60 лет в Эстонии будет проживать около 1,2 миллиона человек, что на 167 тысяч меньше, чем сегодня.

Ведущий аналитик Департамента статистики Кристьян Эрик Лойк отметил, что естественный прирост населения в Эстонии был последний раз положительным в 2010 году. А с 2015 года рост численности населения стал происходить главным образом за счет притока мигрантов.

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