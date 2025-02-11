11.02.2025, 07:40
„Если так пойдет и дальше, то через 60 лет Эстония потеряет 167 тысяч жителей“. Что не так с нашей политикой в сфере рождаемости?(26)
Отвечают Департамент статистики и Министерство социальных дел
ФОТО: | Delfi Meedia
Численность населения Эстонии на 1 января 2025 года составила 1 369 285 человек – на 5402 человека меньше, чем в прошлом году. По прогнозам, в будущем демографическая ситуация будет только ухудшаться.
Если прогнозы сбудутся, то через 60 лет в Эстонии будет проживать около 1,2 миллиона человек, что на 167 тысяч меньше, чем сегодня.
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