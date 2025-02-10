Цена золота бьет все рекорды. Самая выгодная инвестиция?

Золото достигло рекордного уровня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о введении тарифов на импорт стали и алюминия, что усилило неопределенность на мировых финансовых рынках.

Драгоценный металл подорожал до $2,903.21 за унцию — после роста на 2,2% на прошлой неделе — поскольку последние торговые угрозы президента способствовали увеличению спроса на безопасные активы. Трамп заявил в воскресенье, что 25% пошлины будут применяться к стали и алюминию из всех стран, но не уточнил, когда они вступят в силу.

„Золото по-прежнему находится в благоприятной позиции, где ничто, похоже, не может ему помешать, – сказал аналитик австралийского банка Westpac Banking Ричард Франулович Bloomberg. – Непредсказуемый и вызывающий путаницу Трамп, который разбрасывается угрозами пошлин как в адрес союзников, так и противников, <...> все это указывает на рост привлекательности золота как безопасной гавани“.

В октябре 2024 года RusDelfi уже писал о том, что из-за роста цены на драгоценный металл люди стали продавать больше своего ювелирного золота.

„Ювелирное золото так же ликвидно, как и инвестиционное золото 999 пробы, и его стоимость конвертируется в зависимости от пробы. В августе, например, в пярнуское представительство привезли золотую цепочку весом более двухсот граммов, а в начале лета еще и полукилограммовую. Цены на покупаемое ювелирное золото в Финляндии почему-то ниже, чем у нас, поэтому северные соседи начали привозить свое золото к нам. Цены в Латвии и Литве примерно такие же, оттуда такого движения золота нет“, – прокоммантировала ситуацию Любовь-Лууле Эммар, руководитель сети ломбардов Luutar.

„В своих прогнозах, мы исходим из того, что цена на золото будет продолжать расти. В мировой экономике времена сейчас нестабильные, рынки опасаются эскалации межгосударственных конфликтов и экономического спада, поэтому, если можно так сказать, предпочитают держать деньги в надежной гавани, то есть в золоте. Многие эксперты прогнозируют, что в следующем году (2025 - прим. ред.) цена на золото превысит уже 3000 долларов за унцию“, – сказала Эммар.

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