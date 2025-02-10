Сотрудник университета лишился должности из-за обвинений в домогательствах. Без работы осталась и его супруга

Один источник рассказал Delfi, что настроение Пагана могло меняться по щелчку пальцев. Он мог начать ругать своих коллег, создавая у них впечатление, будто они все делают неправильно. „Ему прямо нравилось унижать других, например, называя их идиотами и доводя до слез перед остальными“. Его подчиненными в разных проектах часто были молодые женщины. Паган якобы хвастался тем, что с ними легко, что они смиренны и боятся его, потому что он может уволить их в любой момент. В институте поговаривали, что Паган злоупотреблял алкоголем и неоднократно садился за руль в состоянии опьянения.