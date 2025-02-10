Сотрудник университета лишился должности из-за обвинений в домогательствах. Без работы осталась и его супруга
Хектор Чарльз Паган, работавший в Тартуском университете в Институте политических исследований имени Йохана Шютте и центре грантов, в конце года прошлого года ушел с должности. Это было не добровольно — более десяти коллег обвинили Пагана в домогательствах. Сегодня свою должность покинула и его супруга, Пилле Цопп-Паган, работавшая руководителем тартуского женского кризисного и информационного центра.
Один источник рассказал Delfi, что настроение Пагана могло меняться по щелчку пальцев. Он мог начать ругать своих коллег, создавая у них впечатление, будто они все делают неправильно. „Ему прямо нравилось унижать других, например, называя их идиотами и доводя до слез перед остальными“. Его подчиненными в разных проектах часто были молодые женщины. Паган якобы хвастался тем, что с ними легко, что они смиренны и боятся его, потому что он может уволить их в любой момент. В институте поговаривали, что Паган злоупотреблял алкоголем и неоднократно садился за руль в состоянии опьянения.
Руководитель Института имени Шютте Кристийна Тынниссон сообщила Delfi, что трудовой договор с Паганом был расторгнут по договоренности сторон 31 декабря. В общей сложности Паган проработал в институте 17 лет.
Сам Паган на звонки и смс Delfi не ответил. Как и его супруга. В кризисном центре сообщили, что их бывший руководитель готова прокомментировать эту тему по электронной почте.