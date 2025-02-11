Беседин дал интервью Пивоварову для проекта о „негражданах" и серьезно ошибся с ответами

Жителей Эстонии возмутил новый выпуск YouTube-канала „Редакция“ „Апатриды: непридуманная жизнь людей без гражданства“. В комментариях под роликом пользователи бурно отреагировали на интервью с администратором популярной группы в социальных сетях „Таллиннцы“ Олегом Бесединым. Многие указывали на откровенные искажения фактов, другие упрекали ведущего Алексея Пивоварова за выбор героя, за то, что он пригласил на интервью „откровенного пропагандиста Кремля“. На время написания статьи ролик просмотрели более 411 тысяч раз.