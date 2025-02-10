Эстонские компании смогут получить до 3,5 млн евро? В этом году упростят условия для выдачи некоторых предпринимательских субсидий(1)
В этом году откроются и будут дополнены несколько разных субсидий для бизнеса, направленных на инвестиции, развитие циркулярной экономики и устойчивости, обеспечение стабильности поставок и другие проекты, пишет dv.ee.
Весной 2025 года (предположительно в мае) откроются новые инвестиционные субсидии Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в размере до 3,5 млн евро на одну компанию для производителей первичной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков.
При начале или расширении переработки сельскохозяйственной продукции субсидию могут получить:
малое предприятие, основным видом деятельности которого является производство пищевых продуктов или напитков;
предприниматель, который в течение как минимум двух предыдущих хозяйственных лет занимался производством сельскохозяйственной продукции и чья выручка от продажи собственной сельскохозяйственной продукции или продукции первичной переработки превышала 14 000 евро в каждом из этих двух лет.
Исключения касаются производителей крепкого алкоголя и рыбной продукции.
Максимальный размер субсидии на одну компанию достигает 3,5 млн евро. Предполагаемые ставки субсидирования в рамках региональной помощи составляют:
35% для малого бизнеса,
25% для средних предприятий,
15% для крупных компаний.
Поддержка распространяется на зеленые инвестиции, цифровизацию и внедрение новых технологий, инвестиции в обеспечение стабильности поставок сырья для пищевой промышленности и инвестиции в увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности. Кроме того, это касается автоматизации производственных процессов посредством приобретения оборудования, а также строительства и оснащения нового полного перерабатывающего комплекса и объектов для получения или поддержания сертификатов качества.
Бизнес в Эстонии оживает?
Интересно, что в 2024 году в Эстонии можно было заметить не только последствия кризиса, но и позитивные тенденции в бизнес-среде. Так, э-резиденты учредили 4818 новых эстонских компаний, или в среднем 400 новых компаний в месяц, что больше, чем когда-либо прежде. За год э-резиденты и их предприятия принесли в государственную казну в общей сложности 66,8 миллионов евро в виде налогов на рабочую силу и подоходного налога с дивидендов, а также государственных пошлин за ходатайство о получении эстонской цифровой ID-карты и учреждение предприятия.