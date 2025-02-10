Эстонские компании смогут получить до 3,5 млн евро? В этом году упростят условия для выдачи некоторых предпринимательских субсидий

предприниматель, который в течение как минимум двух предыдущих хозяйственных лет занимался производством сельскохозяйственной продукции и чья выручка от продажи собственной сельскохозяйственной продукции или продукции первичной переработки превышала 14 000 евро в каждом из этих двух лет.

Поддержка распространяется на зеленые инвестиции, цифровизацию и внедрение новых технологий, инвестиции в обеспечение стабильности поставок сырья для пищевой промышленности и инвестиции в увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности. Кроме того, это касается автоматизации производственных процессов посредством приобретения оборудования, а также строительства и оснащения нового полного перерабатывающего комплекса и объектов для получения или поддержания сертификатов качества.

Бизнес в Эстонии оживает?

Интересно, что в 2024 году в Эстонии можно было заметить не только последствия кризиса, но и позитивные тенденции в бизнес-среде. Так, э-резиденты учредили 4818 новых эстонских компаний, или в среднем 400 новых компаний в месяц, что больше, чем когда-либо прежде. За год э-резиденты и их предприятия принесли в государственную казну в общей сложности 66,8 миллионов евро в виде налогов на рабочую силу и подоходного налога с дивидендов, а также государственных пошлин за ходатайство о получении эстонской цифровой ID-карты и учреждение предприятия.