Ограничение избирательного права: законопроект о поправках в Конституцию направлен на второе чтение(2)
Сегодня конституционная решила направить на второе чтение законопроект об изменении Конституции, который призван ограничить избирательное право живущих в Эстонии граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений.
По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложит правлению Рийгикогу провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 25 февраля. По его словам, это – первая возможность, учитывая, что между первым и вторым чтением законопроекта об изменении Конституции должно пройти по меньшей мере три месяца.
Члены Рийгикогу представили к сроку два предложения о поправках к законопроекту, одно из которых комиссия решила сегодня поддержать. В соответствии с поправкой, представленной 43 депутатами, во избежание повтора из законопроекта будет исключено предложение, согласно которому условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом.
Второе предложение о внесении поправки, представленное 23 депутатами, комиссия не учла. Поправка была призвана признать недействительным избирательное право не только живущих в Эстонии граждан третьих стран, но и лиц без гражданства. В результате изменения в местных выборах смогли бы участвовать лишь граждане Эстонии и других стран Европейского союза.
По завершении второго чтения депутаты вновь смогут представить поправки к законопроекту. Необходимо, чтобы изменение было представлено по меньшей мере пятой частью состава Рийгикогу, т. е. по меньшей мере 21 депутатом. В качестве нового срока представления поправок комиссия предложила 11 марта. Третье чтение законопроекта об изменении Конституции, в ходе которого будет также приниматься решение о способе изменения Конституции, может состояться не ранее, чем через месяц после второго чтения.
Согласно инициированному 61 членом Рийгикогу проекту закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики (536 SE), в выборах в собрания местных самоуправлений могут участвовать граждане Эстонии и жители, не имеющие гражданства, а также граждане государств-членов ЕС и НАТО. В настоящее время наряду с гражданами Эстонии и государств-членов ЕС в местных выборах могут участвовать иностранцы, живущие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на жительство, достигшие ко дню выборов возраста 16 лет, чье постоянное место жительства находится в соответствующих волости или городе. Первое чтение законопроекта состоялось 20 ноября.
Конституционная комиссия уже обсуждала ограничение избирательного права в ходе семи открытых заседаний, в которых приняли участие представители Министерства юстиции и цифровых технологий, Конституционной Ассамблеи, Государственной канцелярии, Государственной службы по организации выборов, Канцелярии Рийгикогу, Министерства внутренних дел, Таллиннского университета, Тартуского университета, Канцелярии канцлера права и Союза юристов Эстонии. Комиссия также обсуждала изменения с представителями Департамента полиции безопасности.
Следующие выборы в собрания местных самоуправлений Эстонии состоятся 19 октября.