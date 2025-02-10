Ограничение избирательного права: законопроект о поправках в Конституцию направлен на второе чтение

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия предложит правлению Рийгикогу провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 25 февраля. По его словам, это – первая возможность, учитывая, что между первым и вторым чтением законопроекта об изменении Конституции должно пройти по меньшей мере три месяца.

Члены Рийгикогу представили к сроку два предложения о поправках к законопроекту, одно из которых комиссия решила сегодня поддержать. В соответствии с поправкой, представленной 43 депутатами, во избежание повтора из законопроекта будет исключено предложение, согласно которому условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом.

Второе предложение о внесении поправки, представленное 23 депутатами, комиссия не учла. Поправка была призвана признать недействительным избирательное право не только живущих в Эстонии граждан третьих стран, но и лиц без гражданства. В результате изменения в местных выборах смогли бы участвовать лишь граждане Эстонии и других стран Европейского союза.

По завершении второго чтения депутаты вновь смогут представить поправки к законопроекту. Необходимо, чтобы изменение было представлено по меньшей мере пятой частью состава Рийгикогу, т. е. по меньшей мере 21 депутатом. В качестве нового срока представления поправок комиссия предложила 11 марта. Третье чтение законопроекта об изменении Конституции, в ходе которого будет также приниматься решение о способе изменения Конституции, может состояться не ранее, чем через месяц после второго чтения.