Департамент защиты прав потребителей наложил на Telia дополнительные обязательства

„При планировании решений и обновлении обязательств мы прислушивались к участникам рынка и достигли хорошего баланса между всеми интересами. Новые решения на рынке телекоммуникаций и внедряемые в их рамках обязательства значительно шире прежних. Мы добавили обязательства с учетом технологических разработок, особенно того факта, что диаметр кабелей, прокладываемых в телекоммуникационных трубах, уменьшается, поскольку вместо медных теперь превалируют оптоволоконные кабели“, — пояснил руководитель коммуникационного отдела TTJA Оливер Гайлан.

Кроме того, теперь Telia обязана предоставлять другим компаниям связи доступ к своей оптоволоконной интернет-сети в районах с меньшей конкуренцией.

„Сегодняшняя ситуация с конкуренцией на рынке кабельного интернета показывает, что 52% адресов в Эстонии охвачены сетями двух-трех провайдеров кабельного интернета. Кроме того, появляется все больше районов, где оптоволоконная кабельная сеть построена при помощи государства. Только 25% адресов имеют лишь одну кабельную сеть. В районах с низкой конкуренцией, где расположена оптоволоконная сеть Telia, другие телекоммуникационные компании смогут арендовать ее и предлагать свои услуги“, — добавил Гайлан.

Новые обязательства направлены также на повышение прозрачности управления телекоммуникационными трассами Telia для других предприятий связи, чтобы они могли быстро и легко ознакомиться с местоположением инфраструктуры Telia и объемом ее свободной пропускной способности.

Telia должна пересмотреть и обновить записи о местах установки телекоммуникационных труб, упростить организацию ремонтных работ, а также в дополнение к физически изолированному доступу к клиентской линии интернет-подключения предоставить виртуальный доступ.

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