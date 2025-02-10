Белки, лоси, косули и ежи. Как сделать Таллинн удобным и для людей, и для диких животных?

В рамках исследования „Улучшение связности мест обитания крупных и мелких млекопитающих в Таллинне“ компания OÜ Rewild уточнила данные о распространении крупных и мелких млекопитающих и их путях передвижения в зеленых зонах столицы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Исследование было сфокусировано на поиске решений для проблемных мест, которые были впервые определены в исследовании 2022 года.

„Природа не заканчивается там, где начинается город. Человек – это часть природы. В Таллинне на дорогах каждую неделю погибает более десяти животных, в основном косули и зайцы. Столица является постоянным местом обитания для более чем 30 лосей, 400 косуль и множества других животных. Благодаря этому исследованию мы знаем, как сделать город таким, чтобы люди и животные могли существовать вместе“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

„Помимо жителей Таллинна, в различных зеленых зонах столицы обитает большинство видов крупных и мелких млекопитающих Северной Эстонии – от белок до лосей. Однако в планах, проектах и повседневной жизни до сих пор недостаточно учитываются их природные потребности в передвижении, из-за чего эти животные ежедневно оказываются в беспомощном положении – получают травмы или погибают. Ценность исследования заключается в том, что, зная такие проблемные места, все участники процесса формирования городской среды могут искать решения текущих проблем и избежать возникновения новых“, – прокомментировал руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.