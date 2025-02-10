Разумным решением было бы снижение налога с оборота на основные продукты питания, а не его дальнейшее повышение вместе с другими товарами, как планируется в Эстонии в ближайшее время. Rimi обещает, что если государство снизит налог с оборота на основные продукты до 10% или ниже, то мы также снизим цены на эти группы товаров в наших магазинах.

В Европейском союзе есть только четыре страны, где не существует сниженного налога с оборота по отношению ни к каким продуктам питания или только к некоторым из них. В этот клуб, помимо нас, входят Литва, Дания и Болгария. В соседних странах — Швеции и Финляндии — налог с оборота на продукты питания составляет соответственно 12% и 14%, в Польше — даже 8%, а в Латвии действует сниженный налог с оборота на местные продукты. В Эстонии мы, к сожалению, можем „гордиться“ лишь тем, что за последние годы рост цен на продукты у нас был самым быстрым в Европе. Хотя налог с оборота не является единственным фактором, влияющим на удорожание потребительской корзины, факт остаётся фактом: высокий налог с оборота делает удовлетворение базовой потребности — питания — особенно обременительным для самых уязвимых членов общества.

10% налог с оборота на основные продукты питания

Повышение налога с оборота до 24% означает ситуацию, при которой государство, по сути, сидит за обеденным столом вместе с семьёй в качестве четвёртого члена и наблюдает, как с каждым куском еды траты увеличиваются. Применение одинаковой налоговой ставки как к хлебу, так и к роскошным автомобилям несправедливо ни с моральной, ни с экономической точки зрения.

Налог с оборота на основные продукты питания не должен превышать 10%. Основываясь на ежедневных расходах на еду семьи из трёх человек, можно подсчитать, что если налог с оборота на основные продукты снизится до 10%, семья сможет ежемесячно экономить как минимум 40–50 евро. Эта сумма может показаться небольшой, но для многих она будет означать более разнообразный стол или возможность наесться досыта.