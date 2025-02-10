МНЕНИЕ | Голодное государство садится за наш стол. Налог с оборота на продукты должен быть снижен
Рост цен на продукты питания в последние годы сделал ежедневный выбор для многих эстонских семей сложнее, чем когда-либо. Большинство домохозяйств вынуждены идти на компромиссы в продуктовом магазине: либо в отношении качества еды, либо её количества. К сожалению, даже такие компромиссы уже больше не помогают некоторым семьям справляться с трудностями, пишет Кристель Метс, исполнительный директор Rimi.
Разумным решением было бы снижение налога с оборота на основные продукты питания, а не его дальнейшее повышение вместе с другими товарами, как планируется в Эстонии в ближайшее время. Rimi обещает, что если государство снизит налог с оборота на основные продукты до 10% или ниже, то мы также снизим цены на эти группы товаров в наших магазинах.
В Европейском союзе есть только четыре страны, где не существует сниженного налога с оборота по отношению ни к каким продуктам питания или только к некоторым из них. В этот клуб, помимо нас, входят Литва, Дания и Болгария. В соседних странах — Швеции и Финляндии — налог с оборота на продукты питания составляет соответственно 12% и 14%, в Польше — даже 8%, а в Латвии действует сниженный налог с оборота на местные продукты. В Эстонии мы, к сожалению, можем „гордиться“ лишь тем, что за последние годы рост цен на продукты у нас был самым быстрым в Европе. Хотя налог с оборота не является единственным фактором, влияющим на удорожание потребительской корзины, факт остаётся фактом: высокий налог с оборота делает удовлетворение базовой потребности — питания — особенно обременительным для самых уязвимых членов общества.
10% налог с оборота на основные продукты питания
Повышение налога с оборота до 24% означает ситуацию, при которой государство, по сути, сидит за обеденным столом вместе с семьёй в качестве четвёртого члена и наблюдает, как с каждым куском еды траты увеличиваются. Применение одинаковой налоговой ставки как к хлебу, так и к роскошным автомобилям несправедливо ни с моральной, ни с экономической точки зрения.
Налог с оборота на основные продукты питания не должен превышать 10%. Основываясь на ежедневных расходах на еду семьи из трёх человек, можно подсчитать, что если налог с оборота на основные продукты снизится до 10%, семья сможет ежемесячно экономить как минимум 40–50 евро. Эта сумма может показаться небольшой, но для многих она будет означать более разнообразный стол или возможность наесться досыта.
Во многих других странах снижение налога с оборота на продукты питания стало естественным шагом в сложных условиях. Португалия во время резкого роста цен снизила налог с оборота на основные продукты до нуля и до сих пор удерживает общий налог с оборота на продукты на уровне 6%. Польша, Франция, Германия и Испания применяют аналогичные меры, которые помогли смягчить влияние инфляции и сохранить доступность здорового питания для людей. Почему же мы должны оставлять свои семьи под всё более тяжёлым налоговым бременем?
Снижение налога на основные продукты приведёт к снижению цен
Продавцы продовольственных товаров признают, что чувствительность потребителей к ценам достигла рекордного уровня. Скидки и охота за акционными товарами стали определяющими при принятии решения о покупке продуктов питания. Снижение налога с оборота на основные продукты питания приведёт к снижению цен в магазинах, несмотря на часто звучащие утверждения об обратном. Сегодня, чтобы удерживать цены на одну группу товаров на низком уровне, нам приходится повышать цены на другие аналогичные товары. Разумная налоговая ставка на основные продукты позволит клиентам выбирать между различными упаковками масла или буханками хлеба, а не искать на полках самый дешёвый товар, который обычно быстро заканчивается.
Снижение налога с оборота на продукты питания — это не только помощь семьям, но и инвестиция в будущее общества.
Помимо хлеба, сниженная налоговая ставка должна применяться и к свежим фруктам и овощам, молочной продукции, мясу, а также к повседневным сыпучим продуктам. Эти группы товаров должны быть доступны каждой семье для обеспечения здорового питания, независимо от толщины кошелька.
Снижение налога с оборота на продукты питания — это не только помощь семьям, но и инвестиция в будущее общества. Если люди могут позволить себе здоровую и качественную еду, они будут крепче физически и психологически, что в свою очередь снизит нагрузку на систему здравоохранения в будущем. Мы живём в стареющем обществе, и в интересах всех нас, чтобы здоровый выбор был доступен каждому, будь то питание, сон или физическая активность. К счастью, последние два аспекта пока невозможно обложить налогом.
Налог с оборота как лакмусовая бумажка общества
Снижение налога с оборота на основные продукты питания — это не только экономическое решение, но и вопрос ценностей. Видит ли наше государство в своих людях граждан, которые ценят качество жизни и здоровье, или просто инструмент для пополнения бюджета? Более здоровое и счастливое население — это всегда лучшая инвестиция, чем очередная краткосрочная попытка залатать дыру в бюджете.
Налоговая ставка на хлеб и на роскошные автомобили не может быть одинаковой, потому что это просто несправедливо по отношению к гражданам — налогоплательщикам.
Пришло время присоединиться к тем странам, которые поняли, что установление более низкой налоговой ставки на основные продукты питания — это правильное решение как с точки зрения здравоохранения, так и с точки зрения экономической политики. Налоговая ставка на хлеб и на роскошные автомобили не может быть одинаковой, потому что это просто несправедливо по отношению к гражданам — налогоплательщикам.
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