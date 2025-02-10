Суд прекратил нашумевшее уголовное дело эстонского телепродюсера

Судья Харьюского уездного суда Сийм Мыйстлик удовлетворил ходатайство адвоката Стивена-Христо Эвестуса о прекращении уголовного дела, в котором Кристи Лойго и ее компания OÜ Õuetuba обвиняется в нарушении обязательств по ведению бухгалтерского учета.

Судья согласился с Эвестусом, что разумный срок рассмотрения данного уголовного дела был превышен.

Суд посчитал, что отправной точкой для оценки разумного срока судебного разбирательства является основополагающее право человека на справедливое и эффективное судебное производство, в рамках которого ожидается, что решение будет вынесено в разумные сроки. Ожидается, что данное дело получит разрешение в течение 6,5 лет, что превышает разумный срок рассмотрения, учитывая тяжесть преступления и отсутствие потерпевшего.

Суд отметил, что хотя прекращение производства по делу является крайней мерой, в данном случае он все же считает ее целесообразной.

Постановление пока не вступило в силу, и его можно обжаловать.

Напомним, что в 2020 году полиция начала расследование о поступлении пожертвований в передачу „Kodutunne“ (телеканал Kanal 2). Поначалу прокуратура подозревала Лойго как в мошенничестве, так и в растрате пожертвований, но минувшим летом полностью сняла оба подозрения.

В то же время в январе прошлого года прокуратура предъявила Лойго новое подозрение в нарушении обязанности по ведению бухгалтерского учета. После чего Лойго высказала свою озабоченность, напомнив, что в ходе четырехлетнего разбирательства о нарушениях бухгалтерского учета вообще не упоминалось. По ее мнению прокуратура пытается найти „альтернативную статью“, чтобы в любом случае привлечь ее к ответственности.

Предполагаемое преступление касается того, как пожертвования, собранные для популярной телепередачи „Kodutunne“, отражались в документации за 2019 год принадлежащей Лойго фирмы Õuetoa. На пожертвованные средства проводился ремонт домов оказавшихся в трудном положении людей. Затем эти дома демонстрировали в программе „Kodutunne“, в эфире телеканала Kanal 2.