„Обшивка“ из песка и „суповые“ вагоны — какими были бронепоезда времен Освободительной войны?

Бронепоезда не только обеспечивали защиту — главным их преимуществом было упрощение логистики, что позволяло быстро перебрасывать войска и госпитализировать раненых. Даже суп ехал за бойцами в отдельном вагоне“ Ниже представлена схема с различными типами вагонов бронепоезда.

По воле случая

Первый бронепоезд появился случайно: патрулировавшие Таллинн члены Кайтселийта обнаружили на Коплиском товарном складе две артиллерийские платформы, переделанные из товарных вагонов, и два брошенных немцами пулеметных вагона без крыши. Йохан Питка увидел в них потенциал, и в его мастерской они были переделаны в первые бронепоезда. С инженерной точки зрения они были очень примитивными: единственной защитой от пуль был засыпанный между деревянной обшивкой песок.