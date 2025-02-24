Эстонский Экспресс
24.02.2025, 14:16

„Обшивка“ из песка и „суповые“ вагоны — какими были бронепоезда времен Освободительной войны?

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Бронепоезда, — почти мифические герои Освободительной войны, — это обычный военный транспорт, который мы в своем воображении, однако, наделяем непомерной силой. В свое время, как пишет LP, они были на своем месте.

Бронепоезда не только обеспечивали защиту — главным их преимуществом было упрощение логистики, что позволяло быстро перебрасывать войска и госпитализировать раненых. Даже суп ехал за бойцами в отдельном вагоне“ Ниже представлена схема с различными типами вагонов бронепоезда.

По воле случая

Первый бронепоезд появился случайно: патрулировавшие Таллинн члены Кайтселийта обнаружили на Коплиском товарном складе две артиллерийские платформы, переделанные из товарных вагонов, и два брошенных немцами пулеметных вагона без крыши. Йохан Питка увидел в них потенциал, и в его мастерской они были переделаны в первые бронепоезда. С инженерной точки зрения они были очень примитивными: единственной защитой от пуль был засыпанный между деревянной обшивкой песок.

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