„Обшивка“ из песка и „суповые“ вагоны — какими были бронепоезда времен Освободительной войны?

Бронепоезда, — почти мифические герои Освободительной войны, — это обычный военный транспорт, который мы в своем воображении, однако, наделяем непомерной силой. В свое время, как пишет LP, они были на своем месте.
Бронепоезда не только обеспечивали защиту — главным их преимуществом было упрощение логистики, что позволяло быстро перебрасывать войска и госпитализировать раненых. Даже суп ехал за бойцами в отдельном вагоне“ Ниже представлена схема с различными типами вагонов бронепоезда.
По воле случая
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