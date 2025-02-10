ЧП и криминал
10.02.2025, 13:35

На севере Эстонии под лед провалились два испанских туриста. Спасатели рассказали о самых опасных инцидентах этой зимы

 
Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Päästeamet | Delfi Meedia

Этой зимой спасатели помогали туристам, рыбакам и детям, которые выходили на лед водоемов, несмотря на действующий запрет. К сожалению, не все случаи закончились благополучно.

На севере Эстонии 3 февраля под лед провалились два испанских туриста. „Вероятно, они заблудились во время похода и наткнулись на ручей, скрытый под снегом, в который провалились по пояс, – рассказала советник коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова. – Также несколько раз просили уйти со льда рыбаков“.

В этот же день в 12:26 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пиллапалу волости Ания двое туристов провалились в воду, идя по покрытому льдом ручью. Они оказались в воде по пояс, промокли насквозь и не могли найти выход из леса. По словам Денисовой, на помощь отправились профессиональные спасатели из Аравете, Кехра и Локса, а также добровольцы из Аэгвиду и Колга: „Были задействованы внедорожники, чтобы добраться до замерзающих людей и вытащить их. После коротких поисков туристов нашли и доставили в расположенный неподалеку лыжный центр, где им дали горячие напитки и оказали помощь медики“.

23 января в 12:47 в Центр тревоги поступило сообщение, что на тонком льду озера Раку в Нымме находятся рыбаки. По словам сообщившего, они были примерно в 150 метрах от берега. Спасатели из Нымме вывели рыбаков на берег и объяснили им, что в Эстонии с 13 декабря 2024 года действует запрет на выход на лед. Находиться на таком тонком льду опасно. Как утверждает эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала, безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур.

На востоке: В этом году было шесть случаев, когда приходилось просить детей и рыбаков уйти со льда. К счастью, никто не провалился под лед.

На юге: Произошло десять инцидентов, в основном также связанных с тем, что рыбаков просили уйти со льда. Однако в одном случае, 7 января, пожилой рыбак провалился под лед озера в волости Выру. Спасатели вытащили его, реанимировали и отправили в больницу на скорой помощи. Однако позднее в редакцию местного издания Võrumaa Teataja поступила информация, что, к сожалению, жизнь рыбака спасти не удалось. Эту же информацию журналистам подтвердил и житель соседней деревни, который был знаком с погибшим. По его словам, погибшему рыбаку было 79 лет.

В другом случае, 4 января, человек провалился под лед водоема в городе Вильянди. В Центр тревоги позвонил 11-летний мальчик, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Во время вызова мужчина провалился под лед в воду по грудь, примерно в 10 метрах от кромки воды. До прибытия спасателей находившиеся неподалеку взрослый также бросил мужчине веревку. На место происшествия прибыли надводные спасатели Вильяндиской команды. Они доставили мужчину на берег, отвели в полицейский автобус и вызвали скорую помощь. Пострадавшего удалось спасти.

Мужчина провалился под лед на водоеме Валуоя

Что делать, если вы провалились под лед?

  • Зовите на помощь;

  • Постарайтесь не впадать в панику – попытайтесь сохранить спокойствие и не барахтаться;

  • Следите, чтобы течением воды вас не затянуло под лед;

  • Раскиньте руки по краю проруби и сильными плавательными движениями попробуйте вытолкнуть сначала тело, а потом, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Постарайтесь находиться в положении лежа, чтобы распределить массу тела на как можно большую поверхность льда. Так больше шансов не вызвать обрушения его кромки.

  • Если вам удалось выбраться из проруби, то не спешите подниматься на ноги, так вы можете снова угодить под лед. Удаляться от проруби нужно, перекатываясь или отползая на животе.

  • На безопасном расстоянии от проруби поднимайтесь и уходите по уже протоптанной тропе;

  • Найдите место, где сможете согреться и поменять мокрую одежду на сухую. Если под рукой нет сухой одежды, тогда попробуйте выжать мокрую. Это хоть как-то облегчит ваше положение.

Информацию о ледовых условиях можно найти в разделе обновленной ледовой карты в приложении погоды ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis.

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