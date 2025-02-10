На севере Эстонии под лед провалились два испанских туриста. Спасатели рассказали о самых опасных инцидентах этой зимы

На севере Эстонии 3 февраля под лед провалились два испанских туриста. „Вероятно, они заблудились во время похода и наткнулись на ручей, скрытый под снегом, в который провалились по пояс, – рассказала советник коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова. – Также несколько раз просили уйти со льда рыбаков“.

В этот же день в 12:26 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пиллапалу волости Ания двое туристов провалились в воду, идя по покрытому льдом ручью. Они оказались в воде по пояс, промокли насквозь и не могли найти выход из леса. По словам Денисовой, на помощь отправились профессиональные спасатели из Аравете, Кехра и Локса, а также добровольцы из Аэгвиду и Колга: „Были задействованы внедорожники, чтобы добраться до замерзающих людей и вытащить их. После коротких поисков туристов нашли и доставили в расположенный неподалеку лыжный центр, где им дали горячие напитки и оказали помощь медики“.

23 января в 12:47 в Центр тревоги поступило сообщение, что на тонком льду озера Раку в Нымме находятся рыбаки. По словам сообщившего, они были примерно в 150 метрах от берега. Спасатели из Нымме вывели рыбаков на берег и объяснили им, что в Эстонии с 13 декабря 2024 года действует запрет на выход на лед. Находиться на таком тонком льду опасно. Как утверждает эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала, безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур.

На востоке: В этом году было шесть случаев, когда приходилось просить детей и рыбаков уйти со льда. К счастью, никто не провалился под лед.