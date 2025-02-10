На севере Эстонии под лед провалились два испанских туриста. Спасатели рассказали о самых опасных инцидентах этой зимы
Этой зимой спасатели помогали туристам, рыбакам и детям, которые выходили на лед водоемов, несмотря на действующий запрет. К сожалению, не все случаи закончились благополучно.
На севере Эстонии 3 февраля под лед провалились два испанских туриста. „Вероятно, они заблудились во время похода и наткнулись на ручей, скрытый под снегом, в который провалились по пояс, – рассказала советник коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова. – Также несколько раз просили уйти со льда рыбаков“.
В этот же день в 12:26 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пиллапалу волости Ания двое туристов провалились в воду, идя по покрытому льдом ручью. Они оказались в воде по пояс, промокли насквозь и не могли найти выход из леса. По словам Денисовой, на помощь отправились профессиональные спасатели из Аравете, Кехра и Локса, а также добровольцы из Аэгвиду и Колга: „Были задействованы внедорожники, чтобы добраться до замерзающих людей и вытащить их. После коротких поисков туристов нашли и доставили в расположенный неподалеку лыжный центр, где им дали горячие напитки и оказали помощь медики“.
23 января в 12:47 в Центр тревоги поступило сообщение, что на тонком льду озера Раку в Нымме находятся рыбаки. По словам сообщившего, они были примерно в 150 метрах от берега. Спасатели из Нымме вывели рыбаков на берег и объяснили им, что в Эстонии с 13 декабря 2024 года действует запрет на выход на лед. Находиться на таком тонком льду опасно. Как утверждает эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала, безопасная толщина льда начинается с 10 сантиметров, и для этого нужно несколько недель подряд морозных температур.
На востоке: В этом году было шесть случаев, когда приходилось просить детей и рыбаков уйти со льда. К счастью, никто не провалился под лед.
На юге: Произошло десять инцидентов, в основном также связанных с тем, что рыбаков просили уйти со льда. Однако в одном случае, 7 января, пожилой рыбак провалился под лед озера в волости Выру. Спасатели вытащили его, реанимировали и отправили в больницу на скорой помощи. Однако позднее в редакцию местного издания Võrumaa Teataja поступила информация, что, к сожалению, жизнь рыбака спасти не удалось. Эту же информацию журналистам подтвердил и житель соседней деревни, который был знаком с погибшим. По его словам, погибшему рыбаку было 79 лет.
В другом случае, 4 января, человек провалился под лед водоема в городе Вильянди. В Центр тревоги позвонил 11-летний мальчик, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Во время вызова мужчина провалился под лед в воду по грудь, примерно в 10 метрах от кромки воды. До прибытия спасателей находившиеся неподалеку взрослый также бросил мужчине веревку. На место происшествия прибыли надводные спасатели Вильяндиской команды. Они доставили мужчину на берег, отвели в полицейский автобус и вызвали скорую помощь. Пострадавшего удалось спасти.