Что будет с самолетами Nordica? Министр Владимир Свет прокомментировал ситуацию
Самолеты компании Transpordi Varahaldus, которые использовала обанкротившаяся государственная авиакомпания Nordica, хотят купить различные международные компании - поступили предложения как о покупке всего авиапарка или его части, а также на аренду, сообщил министр инфраструктуры Владимир Свет.
Государственной компании Transpordi Varahaldus принадлежат семь 88-местных пассажирских самолетов Bombardier CRJ900NG, которые были выставлены на публичные торги, где предложения можно было подавать до 17 января, передает RusERR.
Владимир Свет сообщил ERR, что в настоящее время пока нет возможности предоставить подробную информацию о поступивших предложениях, так как Transpordi Varahaldus обрабатывает заявки, но интерес к самолетам есть: „Было несколько предложений от разных международных компаний. Были предложения о покупке всего парка, о покупке части парка самолетов и частичной аренде. Следует отметить, что наш приоритет – продать авиапарк сразу, и мы движемся в том направлении, чтобы как можно быстрее избавиться от расходов на обслуживание самолетов и получить максимально возможную прибыль для государства“.
По словам Света, компания Transpordi Varahaldus занимается сравнением, анализом и уточнением предложений - министр высказал надежду, что сможет сообщить о том, сколько предложений поступило и какие из них оказались лучшими, во второй половине февраля.
Ранее Свет говорил, что цена самолетов может составить около 30 млн евро, и теперь он отметил, что в плане ценового диапазона прогноз, похоже, совпал с реальностью.
По словам министра инфраструктуры, если сделка будет успешной и оправдает экономические ожидания государства, то по крайней мере часть вырученных от продажи средств могла бы быть направлена на развитие Таллиннского аэропорта, чтобы расширить возможности полетов из Таллинна: „Удастся это или нет, будет зависеть от решений правительства и результатов продажи“.
Спецкомиссия продолжит публичное обсуждение выделения госсредств Nordica
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета продолжит обсуждение выделения государственных средств авиакомпании Nordica.
Весной 2024 года KredEx выделил авиакомпании Nordica кредит в размере 1,5 миллиона евро. Председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что обсуждение причин выдачи кредита началось на открытом заседании комиссии 27 января. Сегодня рассмотрение этой темы продолжится. „В прошлый раз некоторые вопросы остались без ответов. Надеюсь, сегодня на заседании благодаря дополнительной информации мы получим пояснения по ранее звучавшим высказываниям“, – сказал он.
На заседание приглашены председатель правления Nordic Aviation Group в 2022–2023 гг. Ян Олоф Палмер, государственный контролер Янар Холм, государственный секретарь Кейт Каземетс, вице-канцлер Министерства климата по мобильности Сандер Салму, член правления Фонда предпринимательства и инноваций Ааре Ярван, управляющая договорами Фонда предпринимательства и инноваций Лайли Лыхмуссаар, председатель правления Фонда предпринимательства и инноваций в 2023–2024 гг. Кати Кусмин, министр экономики и инфотехнологий в 2023–2024 гг. Тийт Рийсало и руководитель по коммуникации Государственного контроля Прийт Симсон.
Открытое заседание комиссии начнется в 13:15 в зале совещаний L333. Трансляцию можно посмотреть в интернете.