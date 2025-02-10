Что будет с самолетами Nordica? Министр Владимир Свет прокомментировал ситуацию

Государственной компании Transpordi Varahaldus принадлежат семь 88-местных пассажирских самолетов Bombardier CRJ900NG, которые были выставлены на публичные торги, где предложения можно было подавать до 17 января, передает RusERR.

Владимир Свет сообщил ERR, что в настоящее время пока нет возможности предоставить подробную информацию о поступивших предложениях, так как Transpordi Varahaldus обрабатывает заявки, но интерес к самолетам есть: „Было несколько предложений от разных международных компаний. Были предложения о покупке всего парка, о покупке части парка самолетов и частичной аренде. Следует отметить, что наш приоритет – продать авиапарк сразу, и мы движемся в том направлении, чтобы как можно быстрее избавиться от расходов на обслуживание самолетов и получить максимально возможную прибыль для государства“.

По словам Света, компания Transpordi Varahaldus занимается сравнением, анализом и уточнением предложений - министр высказал надежду, что сможет сообщить о том, сколько предложений поступило и какие из них оказались лучшими, во второй половине февраля.

Ранее Свет говорил, что цена самолетов может составить около 30 млн евро, и теперь он отметил, что в плане ценового диапазона прогноз, похоже, совпал с реальностью.

По словам министра инфраструктуры, если сделка будет успешной и оправдает экономические ожидания государства, то по крайней мере часть вырученных от продажи средств могла бы быть направлена на развитие Таллиннского аэропорта, чтобы расширить возможности полетов из Таллинна: „Удастся это или нет, будет зависеть от решений правительства и результатов продажи“.

Спецкомиссия продолжит публичное обсуждение выделения госсредств Nordica

Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета продолжит обсуждение выделения государственных средств авиакомпании Nordica.