Товарообмен в Эстонии вырос в декабре, но в целом за 2024 год сократился

По словам аналитика внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс, начало 2024 года было отмечено сокращением товарообмена: в первом квартале экспорт товаров сократился на 16% и импорт — на 11%. „В третьем квартале импорт остался на том же уровне, экспорт стал немного расти. Показатели четвертого квартала были лучше — экспорт товаров увеличился на 6% и импорт — на 7%“, — пояснила Леппметс.

В прошлом году реэкспорт товаров сократился на 9%, вывоз товаров эстонского производства — на 1%. Больше всего сократился экспорт отечественных сборных деревянных строений и металлолома. Сокращение помог сбалансировать рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также оптических приборов. Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта за год увеличилась на два процентных пункта и в 2024 году составила 65%.

Из товаров в 2024 году больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Больше всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 433 миллиона евро) и механических машин (на 164 миллиона евро). Больше всего, а именно на 117 миллионов евро, увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В прошлом году больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (16% от общего объема экспорта), Латвию (11%) и Швецию (9%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию. Больше всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 326 миллионов евро), куда экспортировали меньше минеральной продукции, в т. ч. природного газа.