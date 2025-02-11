Неухоженные дороги в столичном районе вызывают негодование местных жителей. Город покупать недвижимость отказывается

Законопроект о передаче права собственности на улицы Карукелла теэ и Пуне теэ в Пирита поступил в Таллиннского городское собрание в прошлом году. Для включения этого вопроса в повестку дня необходимо согласие председателя комиссии по городскому имуществу Олле Коопа (Isamaa). Однако пока оно не получено.

По словам Коопа, законопроект не соответствует добросовестной практике. Он пояснил, что город предложил владельцам дорог решения, которые позволят им бесплатно передать дорогу местному самоуправлению, избежав тем самым дополнительной финансовой нагрузки на налогоплательщиков. Однако владельцы не хотят отдавать свою землю бесплатно, поскольку, по их словам, они инвестировали туда и тратили свои деньги.