11.02.2025, 12:35
Неухоженные дороги в столичном районе вызывают негодование местных жителей. Город покупать недвижимость отказывается
В знак протеста владельцы дорог организуют зону платной парковки
В прошлом году Таллинн пообещал получить в свое владение две дороги в Пирита, поскольку жители жаловались на их плохое состояние. Владельцы дорог надеялись продать их городу по справедливой цене, но город готов приобрести дороги только бесплатно. В знак протеста владельцы установили там платную парковку.
Законопроект о передаче права собственности на улицы Карукелла теэ и Пуне теэ в Пирита поступил в Таллиннского городское собрание в прошлом году. Для включения этого вопроса в повестку дня необходимо согласие председателя комиссии по городскому имуществу Олле Коопа (Isamaa). Однако пока оно не получено.
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