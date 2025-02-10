10.02.2025, 15:47
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „ТалТех“ уверенно обыграл „Виймси“ и вышел в полуфинал Кубка Эстонии по баскетболу
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 10 февраля, в четвертьфинальном матче Кубка Эстонии по баскетболу команда „ТалТех/Алексела“ одержала уверенную победу над „Виймси“, обыграв соперника на своей площадке со счётом 100:81.
„ТалТех/Алексела“ уверенно начала матч, доминируя в первой четверти и ушла на малый перерыв с преимуществом 29:16. Сиим-Маркус Пост стал главным героем первой половины, забросив три дальних броска и набрав уже 15 очков.
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