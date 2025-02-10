10.02.2025, 15:47
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кто кого? „ТалТех“ играет в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу с „Виймси“
„ТалТех“ vs „Виймси“ 29:16;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Кубка Эстонии по баскетболу состоится четвертьфинальный матч, в котором „ТалТех/Алексела“ примет „Виймси“ на своем поле. Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:30, смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Победитель сегодняшнего матча между „ТалТех/Алексела“ и „Виймси“ встретится в полуфинале с победителем четвертьфинала, в котором сыграют „Калев/Крамо“ и Кейлаская баскетбольная школа.
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