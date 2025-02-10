ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кто кого? „ТалТех“ играет в четвертьфинале Кубка Эстонии по баскетболу с „Виймси“

Сегодня в рамках Кубка Эстонии по баскетболу состоится четвертьфинальный матч, в котором „ТалТех/Алексела“ примет „Виймси“ на своем поле. Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:30, смогут посмотреть все подписчики Delfi.