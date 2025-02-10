Одна обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку

„У обезьяны произошел контакт с трансформатором в нашей сети, что привело к возникновению дисбаланса в системе“, — так министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джайакоди объяснил журналистам причины полного блэкаута, случившегося на острове около 11 часов утра в воскресенье, пишет BBC News Русская служба.

Трагическое для обезьяны происшествие случилось на подстанции к югу от столицы Шри-Ланки, Коломбо.

После этого подачу электричества пришлось восстанавливать поэтапно в течение многих часов, начиная с медицинских учреждений и водоочистительных станций.

Ланкийские пользователи соцсетей выдали по поводу этого происшествия вал шуток и язвительных реплик в адрес властей.

„Одна обезьяна = полный бардак. Может, пора подумать об инфраструктуре?“ — написал в сети X пользователь Mario Nawfal.

„Только на Шри-Ланке драка кучки обезьян на подстанции может привести к отключению электричества на всем острове“, — написала главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамиля Хусейн.

В вышедшей в понедельник статье эта газета напомнила, что специалисты годами говорили сменявшим друг друга правительствам, что сети в стране нужно модернизировать, иначе будут отключения.

„Электросети в стране — в таком состоянии, что следует ожидать отключений по всей стране, даже если неполадки будут только на одной из линий электропередач“, — цитирует газета не названного по имени инженера.

В 2022 году на Шри-Ланке электричество отключали регулярно — но не из-за неосторожных обезьян, а, как рассказывала Би-би-си (статья на английском), из-за экономического кризиса, который, кроме прочего, привел к тому, что у страны не было денег на топливо.

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