На рынке коммерческой недвижимости доминируют местные инвесторы, заметен отток иностранного капитала. Что это означает?(2)
Отток иностранных инвесторов создал на эстонском рынке коммерческой недвижимости благоприятную возможность для местных инвесторов, которые теперь могут инвестировать в коммерческую недвижимость на более выгодных условиях, чем раньше, прокомментировал Кирилл Вигул, руководитель 1Partner Kommertskinnisvara, текущую ситуацию.
Вигул подчеркнул, что коммерческая недвижимость всегда была более рациональной и чувствительной к изменению процентных ставок, поэтому деньги из этого сектора рынка уходят раньше и возвращаются позже. „Иностранные инвесторы уже несколько лет находятся в положении продавцов, поэтому нынешняя ситуация благоприятна для тех хорошо капитализированных местных предпринимателей, которые готовы воспользоваться уходом иностранцев“, – сказал руководитель 1Partner Kommertskinnisvara.
„Снижение активности иностранных инвесторов на самом деле вовсе не означает, что эстонский рынок стал бедным или непривлекательным, это, скорее, вопрос приоритетов. Рынок коммерческой недвижимости очень чувствителен к изменению процентных ставок, и, поскольку рост процентных ставок затронул всю еврозону, понятно, что основное внимание иностранные инвесторы направили на активы, расположенные в их родных странах“, – пояснил Вигул, добавив, что в такой ситуации инвесторы всегда отказываются в первую очередь от активов, расположенным за пределами родной страны.
Кирилл Вигул утверждает, что практически все последние важные события на эстонском рынке коммерческой недвижимости связаны с местными участниками рынка, называя в подтверждение своих слов главными событиями прошлого года открытие квартала Arter и сделку купли-продажи торгового центра Kristiine. „Именно во второй половине года можно было почувствовать некоторый рост инвестиционной смелости, что хорошо иллюстрирует, к примеру, соглашение между Amserv и Capital Mill о создании в Пеэтри крупнейшего в странах Балтии дилерского центра Toyota, строительство которого будет завершено летом 2026 года. Это соглашение, обнародованное в конце прошлого года, консультировала 1Partner“, – сказал Вигул.
Руководитель 1Partner Kommertskinnisvara сказал также, что резкий рост Euribor несколько лет назад сделал некоторые из бизнес-планов неосуществимыми, а рост процентных ставок привёл к тому, что капитал переместился из недвижимости в другие классы активов. „Теперь Euribor демонстрирует тенденцию к снижению, и объём сделок в 2025 году, вероятно, начнёт увеличиваться, поскольку более низкая процентная ставка снова сделает многие проекты, которые лежали на полке, более привлекательными“, – подытожил тему Вигул.
1Partner имеет более чем 20-летний опыт и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе. Предприятия 1Partner предлагают услуги посредничества, оценки, строительства, девелопмента, администрирования и управления инвестициями в сфере недвижимости. 1Partner является официальным партнёром в странах Балтии самой крупной в мире компании, консультирующей по вопросам коммерческой недвижимости JLL (Jones Lang LaSalle).