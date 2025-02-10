Экономика
10.02.2025, 18:04

На рынке коммерческой недвижимости доминируют местные инвесторы, заметен отток иностранного капитала. Что это означает?

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RusDelfi
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Отток иностранных инвесторов создал на эстонском рынке коммерческой недвижимости благоприятную возможность для местных инвесторов, которые теперь могут инвестировать в коммерческую недвижимость на более выгодных условиях, чем раньше, прокомментировал Кирилл Вигул, руководитель 1Partner Kommertskinnisvara, текущую ситуацию.

Вигул подчеркнул, что коммерческая недвижимость всегда была более рациональной и чувствительной к изменению процентных ставок, поэтому деньги из этого сектора рынка уходят раньше и возвращаются позже. „Иностранные инвесторы уже несколько лет находятся в положении продавцов, поэтому нынешняя ситуация благоприятна для тех хорошо капитализированных местных предпринимателей, которые готовы воспользоваться уходом иностранцев“, – сказал руководитель 1Partner Kommertskinnisvara.

„Снижение активности иностранных инвесторов на самом деле вовсе не означает, что эстонский рынок стал бедным или непривлекательным, это, скорее, вопрос приоритетов. Рынок коммерческой недвижимости очень чувствителен к изменению процентных ставок, и, поскольку рост процентных ставок затронул всю еврозону, понятно, что основное внимание иностранные инвесторы направили на активы, расположенные в их родных странах“, – пояснил Вигул, добавив, что в такой ситуации инвесторы всегда отказываются в первую очередь от активов, расположенным за пределами родной страны.

Кирилл Вигул утверждает, что практически все последние важные события на эстонском рынке коммерческой недвижимости связаны с местными участниками рынка, называя в подтверждение своих слов главными событиями прошлого года открытие квартала Arter и сделку купли-продажи торгового центра Kristiine. „Именно во второй половине года можно было почувствовать некоторый рост инвестиционной смелости, что хорошо иллюстрирует, к примеру, соглашение между Amserv и Capital Mill о создании в Пеэтри крупнейшего в странах Балтии дилерского центра Toyota, строительство которого будет завершено летом 2026 года. Это соглашение, обнародованное в конце прошлого года, консультировала 1Partner“, – сказал Вигул.

Руководитель 1Partner Kommertskinnisvara сказал также, что резкий рост Euribor несколько лет назад сделал некоторые из бизнес-планов неосуществимыми, а рост процентных ставок привёл к тому, что капитал переместился из недвижимости в другие классы активов. „Теперь Euribor демонстрирует тенденцию к снижению, и объём сделок в 2025 году, вероятно, начнёт увеличиваться, поскольку более низкая процентная ставка снова сделает многие проекты, которые лежали на полке, более привлекательными“, – подытожил тему Вигул.

1Partner имеет более чем 20-летний опыт и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе. Предприятия 1Partner предлагают услуги посредничества, оценки, строительства, девелопмента, администрирования и управления инвестициями в сфере недвижимости. 1Partner является официальным партнёром в странах Балтии самой крупной в мире компании, консультирующей по вопросам коммерческой недвижимости JLL (Jones Lang LaSalle).

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