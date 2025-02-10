На рынке коммерческой недвижимости доминируют местные инвесторы, заметен отток иностранного капитала. Что это означает?

Вигул подчеркнул, что коммерческая недвижимость всегда была более рациональной и чувствительной к изменению процентных ставок, поэтому деньги из этого сектора рынка уходят раньше и возвращаются позже. „Иностранные инвесторы уже несколько лет находятся в положении продавцов, поэтому нынешняя ситуация благоприятна для тех хорошо капитализированных местных предпринимателей, которые готовы воспользоваться уходом иностранцев“, – сказал руководитель 1Partner Kommertskinnisvara.

„Снижение активности иностранных инвесторов на самом деле вовсе не означает, что эстонский рынок стал бедным или непривлекательным, это, скорее, вопрос приоритетов. Рынок коммерческой недвижимости очень чувствителен к изменению процентных ставок, и, поскольку рост процентных ставок затронул всю еврозону, понятно, что основное внимание иностранные инвесторы направили на активы, расположенные в их родных странах“, – пояснил Вигул, добавив, что в такой ситуации инвесторы всегда отказываются в первую очередь от активов, расположенным за пределами родной страны.

Кирилл Вигул утверждает, что практически все последние важные события на эстонском рынке коммерческой недвижимости связаны с местными участниками рынка, называя в подтверждение своих слов главными событиями прошлого года открытие квартала Arter и сделку купли-продажи торгового центра Kristiine. „Именно во второй половине года можно было почувствовать некоторый рост инвестиционной смелости, что хорошо иллюстрирует, к примеру, соглашение между Amserv и Capital Mill о создании в Пеэтри крупнейшего в странах Балтии дилерского центра Toyota, строительство которого будет завершено летом 2026 года. Это соглашение, обнародованное в конце прошлого года, консультировала 1Partner“, – сказал Вигул.