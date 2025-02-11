Осторожно! „Суперпредложения“ от известного спортивного бренда – новая уловка мошенников

„Подобные мошеннические кампании в социальных сетях, прикрывающиеся известными брендами, к сожалению, стали чрезвычайно распространённым явлением, и мы наблюдаем их регулярно уже более года. Внимание людей привлекается с помощью искусственного интеллекта, который становится все более искушённым – объявления о продаже и „комментарии“ пользователей под ними написаны на почти безупречном эстонском языке“, – говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

Свежий пример: пользователям Facebook на чистом эстонском языке рекламируют на первый взгляд вполне честный и качественный товар – брендовую палатку глобального продавца спортивных товаров, недавно вышедшего на эстонский рынок, и всё это по отличной цене – всего за 1,98 евро.

„На первый взгляд кампания скидок может показаться даже логичной, поскольку в сопроводительном тексте говорится о палатке, которая целый год пролежала на складе и от которой нужно избавиться, чтобы освободить место для новых моделей“, – говорит Вейко Кийк. „Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что цель этого „объявления“ – выманить деньги у ничего не подозревающих людей, и оно не имеет ничего общего с реальным продавцом – например, если увеличить изображение, то на заднем плане можно обнаружить иероглифический текст, которого точно не может быть в эстонском магазине“.

Вейко Кийк также считает, что следует обращать пристальное внимание на так называемые комментарии пользователей, восхваляющие супервыгодную сделку и быструю доставку.

„Эти комментарии и отзывы пользователей написаны на прекрасном эстонском языке. Однако насколько вероятно, что люди со скандинавскими именами и фамилиями могут так хорошо владеть эстонским языком?“, – предлагает усомниться специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством.

Хотя год от года преступники становятся все более профессиональными и изощрёнными в создании поддельных магазинов известных брендов, острый глаз и ясное мышление по-прежнему полезны, чтобы не потерять свои деньги.

„В любой ситуации действует правило: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то в большинстве случаев это обман. Например, пару недель назад была попытка продать оборудование тренажёрного зала по „великолепной“ цене. И вот снова. Почему вдруг от палатки, цена которой примерно 130 евро, надо срочно избавиться, продавая её менее чем за 2 евро“, – добавил Вейко Кийк.