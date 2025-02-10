10.02.2025, 13:53
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли Кейлаская баскетбольная школа удивить „Калев/Крамо“ в четвертьфинале Кубка Эстонии?
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Кубка Эстонии по баскетболу состоится четвертьфинальный матч, в котором столичный „Калев/Крамо“ встретится с Кейлаской баскетбольной школой (КБШ). Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:30, смогут посмотреть все подписчики Delfi.
В Эстоно-латвийской лиге „Калев/Крамо“ занимает лидирующую позицию среди эстонских клубов с 18 победами и 4 поражениями. В то время как Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) находится на последнем месте с 3 победами и 18 поражениями.
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