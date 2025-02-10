СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли Кейлаская баскетбольная школа удивить „Калев/Крамо“ в четвертьфинале Кубка Эстонии?

В Эстоно-латвийской лиге „Калев/Крамо“ занимает лидирующую позицию среди эстонских клубов с 18 победами и 4 поражениями. В то время как Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) находится на последнем месте с 3 победами и 18 поражениями.