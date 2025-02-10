Баскетбол
10.02.2025, 13:53

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли Кейлаская баскетбольная школа удивить „Калев/Крамо“ в четвертьфинале Кубка Эстонии?

 
Начало в 19:30
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Кубка Эстонии по баскетболу состоится четвертьфинальный матч, в котором столичный „Калев/Крамо“ встретится с Кейлаской баскетбольной школой (КБШ). Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:30, смогут посмотреть все подписчики Delfi.

В Эстоно-латвийской лиге „Калев/Крамо“ занимает лидирующую позицию среди эстонских клубов с 18 победами и 4 поражениями. В то время как Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) находится на последнем месте с 3 победами и 18 поражениями.

Эти команды уже встречались дважды в лиге: в первом матче „Калев/Крамо“ одержал разгромную победу 122:48, а во втором — выиграл 93:60.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии