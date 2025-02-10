„Калев/Крамо“ разгромил Кейласкую баскетбольную школу и вышел в полуфинал Кубка Эстонии

В первой четверти матча между фаворитом — „Калев/Крамо“ и КБШ — хозяева не смогли наладить игру и ушли на короткий перерыв с минимальным отставанием (22:23). За это время игроки „Калева/Крамо“ допустили девять потерь мяча.

Во второй четверти команда из Таллинна набрала ход, показав сильную игру и выиграв её со счетом 35:18. Это позволило „Калев/Крамо“ выйти на перерыв с комфортным преимуществом (57:41). Особенно выделился Стефан Ваакс, который реализовал все 11 своих бросков и набрал 17 очков.