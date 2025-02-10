10.02.2025, 13:53
„Калев/Крамо“ разгромил Кейласкую баскетбольную школу и вышел в полуфинал Кубка Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 10 февраля, в четвертьфинальном матче Кубка Эстонии по баскетболу столичный „Калев/Крамо“ одержал победу над Кейлаской баскетбольной школой (КБШ) с результатом 109:86.
В первой четверти матча между фаворитом — „Калев/Крамо“ и КБШ — хозяева не смогли наладить игру и ушли на короткий перерыв с минимальным отставанием (22:23). За это время игроки „Калева/Крамо“ допустили девять потерь мяча.
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