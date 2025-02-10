Баскетбол
10.02.2025, 13:53

„Калев/Крамо“ разгромил Кейласкую баскетбольную школу и вышел в полуфинал Кубка Эстонии

 
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В понедельник, 10 февраля, в четвертьфинальном матче Кубка Эстонии по баскетболу столичный „Калев/Крамо“ одержал победу над Кейлаской баскетбольной школой (КБШ) с результатом 109:86.

В первой четверти матча между фаворитом — „Калев/Крамо“ и КБШ — хозяева не смогли наладить игру и ушли на короткий перерыв с минимальным отставанием (22:23). За это время игроки „Калева/Крамо“ допустили девять потерь мяча.

Во второй четверти команда из Таллинна набрала ход, показав сильную игру и выиграв её со счетом 35:18. Это позволило „Калев/Крамо“ выйти на перерыв с комфортным преимуществом (57:41). Особенно выделился Стефан Ваакс, который реализовал все 11 своих бросков и набрал 17 очков.

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