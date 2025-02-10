КАРТА | Переезжаем? Смотрите, где в Эстонии в результате иностранных инвестиций появятся новые рабочие места

В 2023 году EIS принес Эстонии инвестиции в размере 336 миллионов евро, а в 2024 году — 254 миллиона евро. Увеличение инвестиций приводит к созданию большего количества рабочих мест. Таким образом, под влиянием инвестиций 2023 года ожидается возникновение 1078 новых рабочих мест, а вот по результатам прошлого года — всего 606.