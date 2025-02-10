Экономика
10.02.2025, 12:16

КАРТА | Переезжаем? Смотрите, где в Эстонии в результате иностранных инвестиций появятся новые рабочие места

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В результате крупнейшей иностранной инвестицией недавнего времени в Нарвском промышленном парке будет построен завод Neo Performance Materials и появится более 300 новых рабочих мест.
В результате крупнейшей иностранной инвестицией недавнего времени в Нарвском промышленном парке будет построен завод Neo Performance Materials и появится более 300 новых рабочих мест.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Под влиянием иностранных инвестиций, привлеченных в Эстонию Фондом предпринимательства и инноваций (EIS) за последние два года, в течение следующих нескольких лет в Эстонии будет создано 1684 новых рабочих места.

В 2023 году EIS принес Эстонии инвестиции в размере 336 миллионов евро, а в 2024 году — 254 миллиона евро. Увеличение инвестиций приводит к созданию большего количества рабочих мест. Таким образом, под влиянием инвестиций 2023 года ожидается возникновение 1078 новых рабочих мест, а вот по результатам прошлого года — всего 606.

Несмотря на меньшее количество рабочих мест, на основании инвестиций прошлого года они распределились по Эстонии более равномерно.

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