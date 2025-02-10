10.02.2025, 12:16
КАРТА | Переезжаем? Смотрите, где в Эстонии результате иностранных инвестиций появятся новые рабочие места(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Под влиянием иностранных инвестиций, привлеченных в Эстонию Фондом предпринимательства и инноваций (EIS) за последние два года, в течение следующих нескольких лет в Эстонии будет создано 1684 новых рабочих места.
В 2023 году EIS принес Эстонии инвестиции в размере 336 миллионов евро, а в 2024 году — 254 миллиона евро. Увеличение инвестиций приводит к созданию большего количества рабочих мест. Таким образом, под влиянием инвестиций 2023 года ожидается возникновение 1078 новых рабочих мест, а вот по результатам прошлого года — всего 606.
Уже подписаны?