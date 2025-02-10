Взять кредит в молодости – разумный шаг или рискованное решение?

Руководитель молодёжной сферы Swedbank Трийн Ялакас отмечает, что финансовая ситуация молодых людей зачастую парадоксальна: „У молодых людей часто бывают большие расходы и желания – например, первый автомобиль, первый дом, обустройство жилья или путешествие. В то же время их доходы часто еще только формируются, а опыт работы на рынке труда ограничен“.

Преимущества получения кредита в молодом возрасте

Если кредит тщательно продуман и соответствует вашим финансовым возможностям, он может стать полезным инструментом для достижения ваших целей.

Ранний старт для крупных покупок

Крупные покупки, такие как жильё или автомобиль, без кредита могут оказаться недоступными для молодого человека. „Если кредит взят разумно и в соответствии с доходами, он может помочь молодому человеку стать независимым и быстрее наладить свою жизнь“, – объясняет Ялакас.

Воспитание финансовой дисциплины и кредитной истории

Раннее знакомство с небольшими кредитами или рассрочками может научить молодых людей лучше планировать свои финансы. Кроме того, ответственное отношение к заимствованиям может помочь создать положительную кредитную историю, что в будущем облегчит, например, получение кредита на покупку жилья.

Снижение влияния инфляции

Поскольку цены на недвижимость со временем растут, раннее инвестирование в свое жилье может оказаться более выгодным в финансовом плане, чем аренда на протяжении многих лет.

Риски, связанные с получением кредита в молодом возрасте

Однако важно помнить, что получение кредита сопряжено с ответственностью, которая может сделать финансовое положение молодого человека более уязвимым.

Нестабильность доходов

Молодые люди часто находятся в более слабом положении на рынке труда – их доходы могут колебаться, а трудовые отношения могут быть более шаткими из-за отсутствия опыта. „Беря кредит, важно быть уверенным, что ежемесячные обязательства будут посильными, даже если возникнут непредвиденные ситуации“, – подчёркивает Ялакас.

Чрезмерно оптимистичные финансовые прогнозы