Взять кредит в молодости – разумный шаг или рискованное решение?(2)
Финансовые решения, которые молодые люди принимают в первые годы работы, влияют на их финансовое благополучие на долгие годы вперёд. Взятие кредита может показаться заманчивым способом осуществить мечту и покрыть крупные расходы, но это также влечёт за собой ответственность и риски.
Руководитель молодёжной сферы Swedbank Трийн Ялакас отмечает, что финансовая ситуация молодых людей зачастую парадоксальна: „У молодых людей часто бывают большие расходы и желания – например, первый автомобиль, первый дом, обустройство жилья или путешествие. В то же время их доходы часто еще только формируются, а опыт работы на рынке труда ограничен“.
Преимущества получения кредита в молодом возрасте
Если кредит тщательно продуман и соответствует вашим финансовым возможностям, он может стать полезным инструментом для достижения ваших целей.
Ранний старт для крупных покупок
Крупные покупки, такие как жильё или автомобиль, без кредита могут оказаться недоступными для молодого человека. „Если кредит взят разумно и в соответствии с доходами, он может помочь молодому человеку стать независимым и быстрее наладить свою жизнь“, – объясняет Ялакас.
Воспитание финансовой дисциплины и кредитной истории
Раннее знакомство с небольшими кредитами или рассрочками может научить молодых людей лучше планировать свои финансы. Кроме того, ответственное отношение к заимствованиям может помочь создать положительную кредитную историю, что в будущем облегчит, например, получение кредита на покупку жилья.
Снижение влияния инфляции
Поскольку цены на недвижимость со временем растут, раннее инвестирование в свое жилье может оказаться более выгодным в финансовом плане, чем аренда на протяжении многих лет.
Риски, связанные с получением кредита в молодом возрасте
Однако важно помнить, что получение кредита сопряжено с ответственностью, которая может сделать финансовое положение молодого человека более уязвимым.
Нестабильность доходов
Молодые люди часто находятся в более слабом положении на рынке труда – их доходы могут колебаться, а трудовые отношения могут быть более шаткими из-за отсутствия опыта. „Беря кредит, важно быть уверенным, что ежемесячные обязательства будут посильными, даже если возникнут непредвиденные ситуации“, – подчёркивает Ялакас.
Чрезмерно оптимистичные финансовые прогнозы
Молодые люди могут недооценивать свои ежемесячные расходы и переоценивать свои будущие доходы. Например, взяв кредит на покупку жилья, они могут забыть о том, что есть ещё и сопутствующие расходы – коммунальные услуги, страхование, обслуживание и возможный ремонт.
Попадание в замкнутый круг долгов
Займы без чёткого плана погашения или под слишком высокие проценты могут привести к тому, что получение новых кредитов станет единственным способом покрыть прежние обязательства.
„Накапливание займов может начать ограничивать возможности молодого человека в будущем – например, затруднить получение жилищного кредита или заставить отказаться от других важных расходов“, – предупреждает Ялакас.
Как принимать разумные кредитные решения?
1. Рассчитайте свой бюджет – прежде чем брать кредит, тщательно проанализируйте свои доходы и расходы, чтобы убедиться, что вы можете себе это позволить. Не забывайте о случайных расходах и сезонности!
2. Избегайте эмоциональных решений – кредитные решения должны быть практичными, а не приниматься под воздействием сиюминутных эмоций.
3. Сравнивайте различные предложения – процентные ставки, сроки погашения и дополнительные расходы могут существенно отличаться, поэтому перед принятием решения стоит провести тщательное исследование рынка.
4. Думайте о долгосрочной перспективе – поможет ли вам кредит в финансовом плане или ограничит вас в будущем?
Кредит может быть хорошим способом пробиться в жизни, но он должен быть хорошо продуман и соответствовать реальным финансовым возможностям молодого человека. „Самое главное – найти баланс: кредит может помочь вам в достижении целей, но он не должен стать препятствием на пути к независимому и стабильному будущему. Стоит проконсультироваться с кредитным менеджером, который поможет вам найти наилучшие доступные решения, чтобы воплотить ваши мечты в жизнь“, – резюмирует Трийн Ялакас.