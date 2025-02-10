Президент США заявил о „прогрессе“ в переговорах о завершении российско-украинской войны

В ходе беседы с журналистами, сопровождавшим его в поездке на Супербоул, Трамп дал понять, что у него состоялся разговор с Путиным. При этом никаких подробностей этой беседы он раскрывать не стал. „Я ожидаю, что у нас будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне“, — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают контакты и с Россией, и с Украиной. „Мы ведем переговоры с обеими сторонами“, — сказал он.

„Я действительно верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну между Россией и Украиной“, — сказал он.

Дональд Трамп ранее рассказал о разговоре с Владимиром Путиным в интервью изданию The New York Post, вышедшем 8 февраля. Тогда он также не стал уточнять, о чем конкретного говорил с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Трампа о разговоре с Путиным заявил, что не может „ни подтвердить, ни опровергнуть“ эту информацию.

Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что видит одной из своих целей на посту президента завершение российско-украинской войны. Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог говорил, что договориться о мирном соглашении планируется в течение 100 дней с момента вступления Трампа в должность.

Ранее в интервью The New York Post Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным и выразил желание заключить сделку с Ираном по неядерному оружию. Трамп подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным и отметил, что хочет быстро прекратить войну в Украине, добавив, что у него есть конкретный план. Он также заявил, что предпочтёт заключить сделку с Ираном, чем начать военные действия. Пресс-секретарь Путина не подтвердил и не опроверг информацию о разговоре с Трампом.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне сообщал, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе и поговорить с Владимиром Путиным.

Трамп подчеркивал, что хочет прекратить войну, так как с обеих сторон погибают миллионы людей. Зеленский, в свою очередь, отметил, что важно встретиться с Трампом до его разговора с Путиным, чтобы Украина была учтена в диалоге. Также обсуждается визит спецпосланника Трампа в Киев и усиление санкций против России.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить