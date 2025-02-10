ВИДЕО | Супербоул-2025: „Филадельфия“ обыграла „Канзас-Сити“ и на глазах у Месси и Трампа взяла второй титул в истории

В ночь на 10 февраля состоялся Супербоул — грандиозное событие в мире американского футбола и финал плей-офф НФЛ. В решающем матче сошлись „Филадельфия Иглз“ и „Канзас-Сити Чифс“.

На таймере было 2:52 до финального свистка, но игроки „Филадельфии“ уже праздновали — обливание Ника Сирианни началось раньше времени!

„Орлы“ с самого старта взяли игру под контроль и уверенно вели с разницей в 24 очка. Однако в заключительной четверти „Чифс“ сумели сократить отставание. Тем не менее, „Филадельфия“ удержала преимущество и одержала победу со счетом 40:22, завоевав свой второй в истории трофей. Впервые команда становилась чемпионом в 2017 году. А вот „Канзас-Сити“ не удалось защитить титул — хотя за последние шесть сезонов клуб пять раз играл в финале и трижды брал трофей (2019, 2023, 2024 годы).

Самым ценным игроком Супербоула-2025 был признан квотербек „Иглз“ Джейлен Хертс. Он завершил матч с 221 пасовым ярдом, двумя пасовыми тачдаунами и одним перехватом, а также набрал 72 ярда на выносе и занес еще один тачдаун.

В перерыве Супербоула зрителей порадовало яркое выступление Кендрика Ламара. А среди тех, кто оказался рядом с ним в эпицентре событий, неожиданно засветилась легендарная теннисистка Серена Уильямс.

Традиционно Супербоул собрал множество звезд на трибунах. Среди гостей финала был Лионель Месси, а также Дональд Трамп, ставший первым президентом, посетившим решающий матч плей-офф НФЛ.

Голливудская звезда Леди Гага устроила неожиданное выступление во время Супербоула, проходившего на стадионе „Сизарс-Супердоум“ в Новом Орлеане. Стефани Джерманотта предстала в элегантном образе — белом пышном платье в свадебном стиле и шляпе в тон.