Tammsaare Ärikeskus инвестирует 500 000 евро в солнечную электростанцию: здание на одну пятую будет обеспечиваться энергией солнца
Tammsaare Ärikeskus инвестирует 500 000 евро в солнечную электростанцию, запуск которой запланирован не позднее 1 мая. Солнечные панели будут установлены на крыше парковочного здания и обеспечат одну пятую годового энергопотребления бизнес-центра.
Общая мощность солнечной электростанции составит 434 кВт, и она будет состоять из 790 солнечных панелей, которые смогут производить около 400 МВтч электроэнергии в год. Это количество энергии покроет 20% годового энергопотребления Tammsaare Ärikeskus.
„Наша цель – снизить воздействие на окружающую среду и сделать Tammsaare Ärikeskus более энергоэффективным. Общая сумма инвестиций в повышение энергоэффективности, которая достигает 3 миллионов евро, – это шаг в будущее.
В 2024 году мы уже вложили около половины этой суммы в проекты по повышению энергоэффективности и продолжим инвестировать в этом направлении и в этом году“, – сказал генеральный директор Kaamos Kinnisvara Тоймо Мурер.
Проект является частью более широкой стратегии центра, направленной на соблюдение принципов устойчивого развития и предложение арендаторам энергоэффективных и экологически чистых решений.
В январе этого года Tammsaare Ärikeskus получил экологический сертификат BREEAM с оценкой „VERY GOOD“. Это доказывает, что даже офисные здания, построенные в прошлом десятилетии, могут соответствовать современным экологическим требованиям благодаря постоянным инвестициям.
„Поскольку солнечная электростанция пока не введена в эксплуатацию, она еще не учитывается в рейтинге энергоэффективности BREEAM. Это означает, что с весны здание станет еще более конкурентоспособным“, – добавил Мурер. Кроме солнечной электростанции, в бизнес-центре будет произведен переход на светодиодное освещение с дополнительной системой управления, а также внедрена новая система автоматизации здания и дополнительная система измерения, которые помогут еще больше повысить энергоэффективность комплекса.
Что такое BREEAM и что означает этот сертификат?
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – это широко признанная в мире система экологической оценки зданий, оценивающая их энергоэффективность, экологический след и качество внутренней среды.
Оценка охватывает различные аспекты – от энергоэффективности и управления отходами до качества микроклимата, оптимизации потребления воды и энергии.
Присвоение Tammsaare Ärikeskus сертификата BREEAM с уровнем „VERY GOOD“ означает, что здание соответствует высоким стандартам экологической устойчивости и энергоэффективности. Этот уровень можно достичь только в том случае, если проектирование, строительство и эксплуатация здания соответствуют лучшим практикам „зеленого“ строительства и научным исследованиям, направленным на снижение воздействия на окружающую среду.