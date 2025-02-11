Tammsaare Ärikeskus инвестирует 500 000 евро в солнечную электростанцию: здание на одну пятую будет обеспечиваться энергией солнца

Общая мощность солнечной электростанции составит 434 кВт, и она будет состоять из 790 солнечных панелей, которые смогут производить около 400 МВтч электроэнергии в год. Это количество энергии покроет 20% годового энергопотребления Tammsaare Ärikeskus.

„Наша цель – снизить воздействие на окружающую среду и сделать Tammsaare Ärikeskus более энергоэффективным. Общая сумма инвестиций в повышение энергоэффективности, которая достигает 3 миллионов евро, – это шаг в будущее.

В 2024 году мы уже вложили около половины этой суммы в проекты по повышению энергоэффективности и продолжим инвестировать в этом направлении и в этом году“, – сказал генеральный директор Kaamos Kinnisvara Тоймо Мурер.

Проект является частью более широкой стратегии центра, направленной на соблюдение принципов устойчивого развития и предложение арендаторам энергоэффективных и экологически чистых решений.

В январе этого года Tammsaare Ärikeskus получил экологический сертификат BREEAM с оценкой „VERY GOOD“. Это доказывает, что даже офисные здания, построенные в прошлом десятилетии, могут соответствовать современным экологическим требованиям благодаря постоянным инвестициям.

„Поскольку солнечная электростанция пока не введена в эксплуатацию, она еще не учитывается в рейтинге энергоэффективности BREEAM. Это означает, что с весны здание станет еще более конкурентоспособным“, – добавил Мурер. Кроме солнечной электростанции, в бизнес-центре будет произведен переход на светодиодное освещение с дополнительной системой управления, а также внедрена новая система автоматизации здания и дополнительная система измерения, которые помогут еще больше повысить энергоэффективность комплекса.

Что такое BREEAM и что означает этот сертификат?

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – это широко признанная в мире система экологической оценки зданий, оценивающая их энергоэффективность, экологический след и качество внутренней среды.