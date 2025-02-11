Товарооборот Эстонии: декабрьский рост не спас годовое снижение

В прошлом году больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (16% от общего объема экспорта), Латвию (11%) и Швецию (9%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию. Больше всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 326 миллионов евро), куда экспортировали меньше минеральной продукции, в т. ч. природного газа.

Из товаров в 2024 году больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Больше всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 433 миллиона евро) и механических машин (на 164 миллиона евро). Больше всего, а именно на 117 миллионов евро, увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В прошлом году реэкспорт товаров сократился на 9%, вывоз товаров эстонского производства — на 1%. Больше всего сократился экспорт отечественных сборных деревянных строений и металлолома. Сокращение помог сбалансировать рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также оптических приборов. Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта за год увеличилась на два процентных пункта и в 2024 году составила 65%.

По словам аналитика внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс, начало 2024 года было отмечено сокращением товарообмена: в первом квартале экспорт товаров сократился на 16% и импорт — на 11%. „В третьем квартале импорт остался на том же уровне, экспорт стал немного расти. Показатели четвертого квартала были лучше — экспорт товаров увеличился на 6% и импорт — на 7%“, — пояснила Леппметс.

В декабре 2024 года экспорт товаров вырос по сравнению с декабрем 2023 года на 2%, импорт — на 9%.

В 2024 году основными партнерами Эстонии по товарообмену были Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Германия.

В прошлом году больше всего экспортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, импортировали больше всего транспортные средства и электрооборудование.

В 2024 году экспорт товаров сократился по сравнению с 2023 годом на 4%, импорт — на 2%.

В прошлом году в Эстонию больше всего импортировали транспортные средства (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%). Больше всего сократился импорт минеральной продукции (на 443 миллиона евро) и механических машин (на 326 миллионов евро). Больше всего, а именно на 224 миллиона евро, увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Основными партнерами Эстонии по импорту в 2024 году были Финляндия (13% от общего объема импорта), Германия (12%), Латвия (11%) и Литва (11%). Из Финляндии, Латвии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии — транспортных средств. За год больше всего уменьшился импорт товаров из Финляндии (на 537 миллионов евро), откуда ввозилось меньше минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии.

В декабре прошлого года экспорт товаров вырос по сравнению с декабрем 2023 года на 2%, импорт — на 9%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,7 миллиарда евро. В декабре дефицит товарооборота составил 381 миллион евро, что на 110 миллионов больше, чем годом ранее. Из товаров в декабре больше всего экспортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. Основными статьями импорта были транспортные средства, электрооборудование, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Больше всего товаров направлялось в Финляндию, Латвию и Литву, ввозилось больше всего из Латвии, Финляндии и Германии.

Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь .

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.

Смотрите также раздел по внешней торговле. С визуализированными данными по внешней торговле Эстонии можно ознакомиться в приложении Департамента статистики.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных . По причине округления данных сумма рядов может отличаться от итоговой суммы столбца.

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