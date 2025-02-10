Время подачи налоговых деклараций: мошенники играют на спешке
Возможность подать налоговую декларацию всего за считанные минуты — одно из преимуществ Эстонии перед многими странами. Однако этот период также привлекает мошенников, для которых период декларирования становится временем активной охоты на жертв.
Ежегодно в этот период фиксируется рост случаев мошенничества. По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников почти 8 миллионов евро — в среднем по 22 000 евро в день.
Анника Горошко, руководитель розничного банковского обслуживания LHV, рассказывает, какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги и персональные данные в это время, когда люди особенно активно взаимодействуют с банками, государственными учреждениями и ожидают возврата налогов. „Прикрываясь авторитетом Налогово-таможенного департамента, в качестве повода для обращения к жителям мошенники используют истечение срока возврата налога, ошибки в декларации или несвоевременную подачу документов. Зачастую они намеренно нагнетают спешку, утверждая, что исправления необходимо внести в течение нескольких часов или дней“, - предупреждает Горошко. Она добавила, что в реальности и Налоговый департамент, и банки всегда дают достаточно времени для подачи документов и корректировки возможных ошибок.
Мошенники охотятся на тех, кто декларирует налоги
В этом году подача деклараций в электронном виде начнется 15 февраля, а возврат переплаченных налогов для тех, кто подаст документы онлайн, стартует 5 марта. Крайний срок подачи декларации — 30 апреля. Именно в этот период можно ожидать активизации мошенников, которые будут рассылать фишинговые сообщения о якобы возникших проблемах или срочной необходимости предпринять какие-либо действия. Их основная цель — получить доступ к банковским счетам или собрать персональные данные для дальнейших махинаций. Мошенники обращаются к людям и по телефону, и по электронной почте.
Зачастую мошенники утверждают, что в декларации якобы обнаружены ошибки, что налоги не уплачены (например, автомобильный или земельный), или что подача декларации не может быть завершена без дополнительной информации. Во время звонка злоумышленники могут попросить сделать перевод или установить на компьютер программу, которая позволит им получить удаленный доступ к счету. Используя введенные жертвой PIN-коды, они затем выводят все деньги. В SMS или электронных письмах также часто содержатся ссылки на поддельные сайты, маскирующиеся под официальный сайт Налогового департамента, через которые мошенники пытаются украсть банковские данные.
Три ключевых правила
С развитием искусственного интеллекта мошеннические письма и звонки становятся все более „качественными“. Именно поэтому важно помнить три ключевых правила, которые помогут защитить ваши деньги и персональные данные в этот период:
Будьте критичны к содержанию писем и сообщений. Всегда проверяйте, куда ведет ссылка в электронном письме, даже если отправитель выглядит официально. Налогово-таможенный департамент (EMTA) никогда не запрашивает личные данные, информацию о банковской карте или PIN-коды по электронной почте, SMS или телефону. В официальных письмах EMTA также не использует QR-коды или другие подобные ссылки.
Не переходите по сомнительным ссылкам - входить в электронную среду налогового департамента или в интернет-банк безопаснее всего не по присланным ссылкам, а самостоятельно введя правильный адрес сайта. Важно помнить, что вход в электронные услуги EMTA больше не осуществляется через интернет-банк.
PIN2 — это ваша цифровая подпись. Перед тем как ввести его, убедитесь, что понимаете, какое действие подтверждаете. Всегда внимательно читайте, что отображается на экране телефона при запросе PIN2.
С учетом распространения мошеннических схем мы рекомендуем проверить лимиты для ваших карт и переводов и снизить их до разумного минимума. Для онлайн-покупок можно установить отдельные ограничения. При необходимости лимиты карт можно быстро изменить через мобильное приложение или интернет-банк.
Если вы стали жертвой мошенников и передали кому-то свои персональные данные, то незамедлительно сообщите об этом в полицию и свой банк. По возможности сохраните скриншоты и все полученные электронные письма. При малейших сомнениях свяжитесь с вашим банком или информационной линией EMTA.
Схемы мошенников становятся все более хитроумными, и суммы, которые теряют жители страны, растут. Для того, чтобы лучше защитить ваших друзей и членов семьи, не забывайте делиться актуальной информацией на эту тему в кругу семьи, а также в школах и с друзьями.