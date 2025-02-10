Время подачи налоговых деклараций: мошенники играют на спешке

Ежегодно в этот период фиксируется рост случаев мошенничества. По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в прошлом году жители Эстонии потеряли из-за мошенников почти 8 миллионов евро — в среднем по 22 000 евро в день.

Анника Горошко, руководитель розничного банковского обслуживания LHV, рассказывает, какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги и персональные данные в это время, когда люди особенно активно взаимодействуют с банками, государственными учреждениями и ожидают возврата налогов. „Прикрываясь авторитетом Налогово-таможенного департамента, в качестве повода для обращения к жителям мошенники используют истечение срока возврата налога, ошибки в декларации или несвоевременную подачу документов. Зачастую они намеренно нагнетают спешку, утверждая, что исправления необходимо внести в течение нескольких часов или дней“, - предупреждает Горошко. Она добавила, что в реальности и Налоговый департамент, и банки всегда дают достаточно времени для подачи документов и корректировки возможных ошибок.

Мошенники охотятся на тех, кто декларирует налоги

В этом году подача деклараций в электронном виде начнется 15 февраля, а возврат переплаченных налогов для тех, кто подаст документы онлайн, стартует 5 марта. Крайний срок подачи декларации — 30 апреля. Именно в этот период можно ожидать активизации мошенников, которые будут рассылать фишинговые сообщения о якобы возникших проблемах или срочной необходимости предпринять какие-либо действия. Их основная цель — получить доступ к банковским счетам или собрать персональные данные для дальнейших махинаций. Мошенники обращаются к людям и по телефону, и по электронной почте.