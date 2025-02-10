Новости Эстонии
10.02.2025, 10:55

Дорогое удовольствие. Сколько стоили президентские приемы ко Дню независимости Эстонии в последние годы?

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В прошлом году прием по случаю 106-й годовщины Эстонской Республики обошелся государству более чем в 260 000 евро.
В прошлом году прием по случаю 106-й годовщины Эстонской Республики обошелся государству более чем в 260 000 евро.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Издание Delfi Ärileht поинтересовалось в Канцелярии президента Эстонской Республики, каковы были размеры бюджета торжественных приемов на 24 февраля последние три года. Выяснилось, что сильно на организации мероприятий ко Дню независимости Эстонии не экономят.

Ежегодный прием по случаю дня рождения ЭР традиционно является крупным событием, на котором собираются политики, деятели культуры и лидеры общественного мнения. Это праздничный момент, которые напоминает о важности независимости и свободы. Однако в этом году празднование будет омрачено сложной экономической ситуацией и у многих возникнет вопрос о том, целесообразно ли государству тратиться на столь роскошное мероприятие или можно сократить расходы.

В последние годы экономика Эстонии находилась в сложном состоянии: рецессия, высокая инфляция, снижение прибылей предприятий и покупательной способности потребителей — все это оставило свой след.

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