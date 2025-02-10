Ежегодный прием по случаю дня рождения ЭР традиционно является крупным событием, на котором собираются политики, деятели культуры и лидеры общественного мнения. Это праздничный момент, которые напоминает о важности независимости и свободы. Однако в этом году празднование будет омрачено сложной экономической ситуацией и у многих возникнет вопрос о том, целесообразно ли государству тратиться на столь роскошное мероприятие или можно сократить расходы.