10.02.2025, 10:55
Дорогое удовольствие. Сколько стоили президентские приемы ко Дню независимости Эстонии в последние годы?(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Издание Delfi Ärileht поинтересовалось в Канцелярии президента Эстонской Республики, каковы были размеры бюджета торжественных приемов на 24 февраля последние три года. Выяснилось, что сильно на организации мероприятий ко Дню независимости Эстонии не экономят.
Ежегодный прием по случаю дня рождения ЭР традиционно является крупным событием, на котором собираются политики, деятели культуры и лидеры общественного мнения. Это праздничный момент, которые напоминает о важности независимости и свободы. Однако в этом году празднование будет омрачено сложной экономической ситуацией и у многих возникнет вопрос о том, целесообразно ли государству тратиться на столь роскошное мероприятие или можно сократить расходы.
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