Новости Эстонии
10.02.2025, 10:14

Школы Эстонии снова поборются за престижный титул — теперь с голосованием в стиле Евровидения

 
Победителями конкурса была Метскюлаская начальная школа. Президент Эстонии Алар Карис во время посещения школы 13 ноября 2023 года.
Победителями конкурса была Метскюлаская начальная школа. Президент Эстонии Алар Карис во время посещения школы 13 ноября 2023 года.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

С 10 февраля все эстонские общеобразовательные и профессиональные учебные заведения могут снова подать заявку на титул „Школа года“. Заявки принимаются до 24 марта.

„Сегодня уже недостаточно только обучения в классе. Современное обучение происходит повсеместно и в разных формах. Внешкольная деятельность, участие в разных проектах, вовлечение школьного сообщества - все это обогащает процесс получения новых знаний“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас, выразив надежду.

Конкурс „Школа года“ проводится уже в восьмой раз, и в этом году ожидаются некоторые изменения по сравнению с предыдущими годами. Помимо создания видеоролика и фотогалереи, школьным сообществам предстоит провести самооценку, состоящую из четырех основных вопросов которые требуют анализа различных аспектов школьной жизни и организации учебного процесса. Изменения коснутся и системы голосования, так как впервые голосование пройдет в два этапа, аналогично конкурсу Евровидение.

„Сначала члены жюри выберут из всех кандидатов десять полуфиналистов, после чего жители Эстонии смогут проголосовать за своего фаворита в первом раунде голосования“, - пояснила Мерили Карнер, руководитель проекта конкурса „Школа года“ из Департамента по делам образования и молодежи. После объединения результатов жюри и первого этапа голосования, будут выбраны три финалиста, среди которых пройдет новый раунд голосования. „Школы, попавшие в финал, посетит ведущий молодежной программы ’Nova’, который примет роль ученика на месте. Из этих визитов будут созданы короткие репортажи, которые будут транслироваться на канале ERR во время последнего этапа голосования“, - добавила Карнер.

Жюри в этом году состоит из семи человек: Лаура Клеммер, представитель Эстонского союза ученических самоуправлений, Лиина Лепп, доцент по общей дидактике Тартуского Университета, Марта Пюсса, ведущая программы на радио 2 ERR, Таави Крейтсманн, главный эксперт отдела политики общего образования Министерства образования и науки, Татьяна Айт, директор гимназии Йыхви, Триин Саар, руководитель отдела образовательных инноваций из Департамента по делам образования и молодежи, и инвестор, бывший учитель Кристи Сааре. Кристи Сааре также предоставит обучающий курс по финансовой грамотности для победившей школы.

В конкурсе могут участвовать все общеобразовательные школы и профессиональные учебные заведения, которые не выигрывали титул „Школы года“ в предыдущие два года. Для участия в конкурсе школы будут созданы видеоролик и фотогалерея, отражающие фокус конкурса, и помогающие ответить на вопросы конкурса. Все документы для подачи заявок должны быть отправлены до 24 марта на сайте konkursiveeb.edu.ee.

Победитель будет объявлен 16 мая в программе „Тerevisioon“ на канале ERR, которая будет транслироваться из победившей школы. Титул „Школа года“ вручит Кристина Каллас.

Победителями конкурса „Школа года“ в предыдущие годы стали гимназия Йыхви, начальная школа Метскюла, гимназия Ляэнемаа, начальная школа Уулу, гимназия Võru, гимназия Вильянди и 32-я средняя школа Таллинна.

Конкурс „Школа года“ поддерживается Европейским социальным фондом. Более подробную информацию можно найти на сайте harno.ee/aastakool.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии