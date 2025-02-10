Школы Эстонии снова поборются за престижный титул — теперь с голосованием в стиле Евровидения
С 10 февраля все эстонские общеобразовательные и профессиональные учебные заведения могут снова подать заявку на титул „Школа года“. Заявки принимаются до 24 марта.
„Сегодня уже недостаточно только обучения в классе. Современное обучение происходит повсеместно и в разных формах. Внешкольная деятельность, участие в разных проектах, вовлечение школьного сообщества - все это обогащает процесс получения новых знаний“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас, выразив надежду.
Конкурс „Школа года“ проводится уже в восьмой раз, и в этом году ожидаются некоторые изменения по сравнению с предыдущими годами. Помимо создания видеоролика и фотогалереи, школьным сообществам предстоит провести самооценку, состоящую из четырех основных вопросов которые требуют анализа различных аспектов школьной жизни и организации учебного процесса. Изменения коснутся и системы голосования, так как впервые голосование пройдет в два этапа, аналогично конкурсу Евровидение.
„Сначала члены жюри выберут из всех кандидатов десять полуфиналистов, после чего жители Эстонии смогут проголосовать за своего фаворита в первом раунде голосования“, - пояснила Мерили Карнер, руководитель проекта конкурса „Школа года“ из Департамента по делам образования и молодежи. После объединения результатов жюри и первого этапа голосования, будут выбраны три финалиста, среди которых пройдет новый раунд голосования. „Школы, попавшие в финал, посетит ведущий молодежной программы ’Nova’, который примет роль ученика на месте. Из этих визитов будут созданы короткие репортажи, которые будут транслироваться на канале ERR во время последнего этапа голосования“, - добавила Карнер.
Жюри в этом году состоит из семи человек: Лаура Клеммер, представитель Эстонского союза ученических самоуправлений, Лиина Лепп, доцент по общей дидактике Тартуского Университета, Марта Пюсса, ведущая программы на радио 2 ERR, Таави Крейтсманн, главный эксперт отдела политики общего образования Министерства образования и науки, Татьяна Айт, директор гимназии Йыхви, Триин Саар, руководитель отдела образовательных инноваций из Департамента по делам образования и молодежи, и инвестор, бывший учитель Кристи Сааре. Кристи Сааре также предоставит обучающий курс по финансовой грамотности для победившей школы.
В конкурсе могут участвовать все общеобразовательные школы и профессиональные учебные заведения, которые не выигрывали титул „Школы года“ в предыдущие два года. Для участия в конкурсе школы будут созданы видеоролик и фотогалерея, отражающие фокус конкурса, и помогающие ответить на вопросы конкурса. Все документы для подачи заявок должны быть отправлены до 24 марта на сайте konkursiveeb.edu.ee.
Победитель будет объявлен 16 мая в программе „Тerevisioon“ на канале ERR, которая будет транслироваться из победившей школы. Титул „Школа года“ вручит Кристина Каллас.
Победителями конкурса „Школа года“ в предыдущие годы стали гимназия Йыхви, начальная школа Метскюла, гимназия Ляэнемаа, начальная школа Уулу, гимназия Võru, гимназия Вильянди и 32-я средняя школа Таллинна.
Конкурс „Школа года“ поддерживается Европейским социальным фондом. Более подробную информацию можно найти на сайте harno.ee/aastakool.