Школы Эстонии снова поборются за престижный титул — теперь с голосованием в стиле Евровидения

„Сегодня уже недостаточно только обучения в классе. Современное обучение происходит повсеместно и в разных формах. Внешкольная деятельность, участие в разных проектах, вовлечение школьного сообщества - все это обогащает процесс получения новых знаний“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас, выразив надежду.

Конкурс „Школа года“ проводится уже в восьмой раз, и в этом году ожидаются некоторые изменения по сравнению с предыдущими годами. Помимо создания видеоролика и фотогалереи, школьным сообществам предстоит провести самооценку, состоящую из четырех основных вопросов которые требуют анализа различных аспектов школьной жизни и организации учебного процесса. Изменения коснутся и системы голосования, так как впервые голосование пройдет в два этапа, аналогично конкурсу Евровидение.

„Сначала члены жюри выберут из всех кандидатов десять полуфиналистов, после чего жители Эстонии смогут проголосовать за своего фаворита в первом раунде голосования“, - пояснила Мерили Карнер, руководитель проекта конкурса „Школа года“ из Департамента по делам образования и молодежи. После объединения результатов жюри и первого этапа голосования, будут выбраны три финалиста, среди которых пройдет новый раунд голосования. „Школы, попавшие в финал, посетит ведущий молодежной программы ’Nova’, который примет роль ученика на месте. Из этих визитов будут созданы короткие репортажи, которые будут транслироваться на канале ERR во время последнего этапа голосования“, - добавила Карнер.